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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hediye Edilen Aslanların Yavrularına İsim Aranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hediye Edilen Aslanların Yavrularına İsim Aranıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.07.2025 - 14:21 Son Güncelleme: 12.07.2025 - 14:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan’ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından hediye edilen aslanların yeni doğan üç yavrusu için isim belirleme süreci başladı. Sultan ve Nil adlı aslanların Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen 1,5 aylık üç yavrusuna, sosyal medya üzerinden yapılacak anketle isim verilecek. 

Kaynak: AA

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Yavrular Doğal Yaşam Parkı’nın yeni maskotları oldu.

Yavrular Doğal Yaşam Parkı’nın yeni maskotları oldu.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na 2018 yılında getirilen Sultan ve Nil isimli aslanların doğan üç yavrusuna park görevlileri tarafından bakılıyor. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yavruların parkın maskotu haline geldiğini belirtti. Aslanların genellikle bir veya iki yavru doğurduğunu aktaran Özsöyler, uygun bakım, beslenme ve doğal ortamın etkisiyle üçüz doğum gerçekleştiğini söyledi.

Özsöyler, “Yavruların isimlerini sosyal medya anketiyle belirliyoruz. Ankette öne çıkan isimleri değerlendireceğiz. Şu anda anneleri tarafından emziriliyorlar, ara sıra kırmızı et verilmeye başlandı. Üç aylık olduklarında tamamen etle beslenmeye geçecekler” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya kullanıcılarından gelen öneriler ise şöyle oldu 👇🏻

Sosyal medya kullanıcılarından gelen öneriler ise şöyle oldu 👇🏻
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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