Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hediye Edilen Aslanların Yavrularına İsim Aranıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan’ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından hediye edilen aslanların yeni doğan üç yavrusu için isim belirleme süreci başladı. Sultan ve Nil adlı aslanların Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen 1,5 aylık üç yavrusuna, sosyal medya üzerinden yapılacak anketle isim verilecek.
Kaynak: AA
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Yavrular Doğal Yaşam Parkı’nın yeni maskotları oldu.
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Sosyal medya kullanıcılarından gelen öneriler ise şöyle oldu 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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