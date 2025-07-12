Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hediye Edilen Aslanların Yavrularına İsim Aranıyor

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na 2018 yılında getirilen Sultan ve Nil isimli aslanların doğan üç yavrusuna park görevlileri tarafından bakılıyor. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yavruların parkın maskotu haline geldiğini belirtti. Aslanların genellikle bir veya iki yavru doğurduğunu aktaran Özsöyler, uygun bakım, beslenme ve doğal ortamın etkisiyle üçüz doğum gerçekleştiğini söyledi.

Özsöyler, “Yavruların isimlerini sosyal medya anketiyle belirliyoruz. Ankette öne çıkan isimleri değerlendireceğiz. Şu anda anneleri tarafından emziriliyorlar, ara sıra kırmızı et verilmeye başlandı. Üç aylık olduklarında tamamen etle beslenmeye geçecekler” açıklamasında bulundu.