Kaan Kazgan, Savaş Cebeci Hakkında Kadına Şiddet İddiaları Gündeme Gelince İronik Tepki Verdi

Vücut geliştirme dünyasının bilinen isimlerinden Savaş Cebeci, eski sevgilisi Gizem Zöhre’nin sosyal medyada gündeme getirdiği ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Zöhre, Cebeci ile yaşadığı iki yıllık ilişkide sürekli şiddet gördüğünü ve özel hayatının ihlal edildiğini iddia etti. Konuyla ilgili savcılık tarafından resmen soruşturma başlatıldı.

Cebeci hakkında ciddi iddialar devam ederken kavga ettiği Kaan Kazgan da X'te yaptığı paylaşımla konuya dahil oldu.