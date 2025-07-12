Kaan Kazgan, Savaş Cebeci Hakkında Kadına Şiddet İddiaları Gündeme Gelince İronik Tepki Verdi
Vücut geliştirme dünyasının bilinen isimlerinden Savaş Cebeci, eski sevgilisi Gizem Zöhre’nin sosyal medyada gündeme getirdiği ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Zöhre, Cebeci ile yaşadığı iki yıllık ilişkide sürekli şiddet gördüğünü ve özel hayatının ihlal edildiğini iddia etti. Konuyla ilgili savcılık tarafından resmen soruşturma başlatıldı.
Cebeci hakkında ciddi iddialar devam ederken kavga ettiği Kaan Kazgan da X'te yaptığı paylaşımla konuya dahil oldu.
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Savaş Cebeci sosyal medyadaki paylaşımlarının yanı sıra Kaan Kazgan'la yaşadığı kavgayla biliniyordu. Cebeci bu kez ciddi bir iddiayla gündemde.
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İddialar fiziksel şiddetle sınırlı değil. Cebeci hakkında "mahrem görüntü" iddiaları da Gizem Zöhre tarafından dillendirildi.
İddiaların ardından Kaan Kazgan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından Cebeci'yi hedef alan bir açıklama yaptı.
Kaan Kazgan'ın paylaşımı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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