onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kaan Kazgan, Savaş Cebeci Hakkında Kadına Şiddet İddiaları Gündeme Gelince İronik Tepki Verdi

Kaan Kazgan, Savaş Cebeci Hakkında Kadına Şiddet İddiaları Gündeme Gelince İronik Tepki Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2025 - 21:58

Vücut geliştirme dünyasının bilinen isimlerinden Savaş Cebeci, eski sevgilisi Gizem Zöhre’nin sosyal medyada gündeme getirdiği ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Zöhre, Cebeci ile yaşadığı iki yıllık ilişkide sürekli şiddet gördüğünü ve özel hayatının ihlal edildiğini iddia etti. Konuyla ilgili savcılık tarafından resmen soruşturma başlatıldı.

Cebeci hakkında ciddi iddialar devam ederken kavga ettiği Kaan Kazgan da X'te yaptığı paylaşımla konuya dahil oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Savaş Cebeci sosyal medyadaki paylaşımlarının yanı sıra Kaan Kazgan'la yaşadığı kavgayla biliniyordu. Cebeci bu kez ciddi bir iddiayla gündemde.

Savaş Cebeci sosyal medyadaki paylaşımlarının yanı sıra Kaan Kazgan'la yaşadığı kavgayla biliniyordu. Cebeci bu kez ciddi bir iddiayla gündemde.

Savaş Cebeci'nin eski sevgilisi Gizem Zöhre’nin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Zöhre, yaşadığı süreci “Hayatımda tanık olmadığım bir şiddet ve travma yaşadım. Tam anlamıyla dehşete düştüm” ifadeleriyle kamuoyuna aktardı. Son yaşanan olayda baş dönmesi çektiğini ve hastaneye gitmesine engel olunduğunu dile getiren Zöhre, tüm yaşananları darp izleri, mesajlaşmalar ve fotoğraflarla belgeleyerek savcılığa teslim ettiğini açıkladı.

İddialar fiziksel şiddetle sınırlı değil. Cebeci hakkında "mahrem görüntü" iddiaları da Gizem Zöhre tarafından dillendirildi.

İddialar fiziksel şiddetle sınırlı değil. Cebeci hakkında "mahrem görüntü" iddiaları da Gizem Zöhre tarafından dillendirildi.

Zöhre, Savaş Cebeci’nin elinde başka kadınlara ait özel görüntülerin bulunduğunu ve bu içeriklerden bazılarını kendisine karşı tehdit amacıyla kullandığını ileri sürdü. Arşivde yaklaşık 40 ile 45 kadına ait mahrem bilgilerin yer aldığına dikkat çeken Zöhre, bu durumun gizlilik hakkının ihlali anlamına geldiğini vurguladı. Bahsi geçen içerikler de yasal sürece sunulan deliller arasında bulunuyor.

İddiaların ardından Kaan Kazgan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından Cebeci'yi hedef alan bir açıklama yaptı.

İddiaların ardından Kaan Kazgan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından Cebeci'yi hedef alan bir açıklama yaptı.

Savaş Cebeci bir videosunda, 'İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez' demiş, bu çıkış üzerine MMA dövüşçü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye meydan okumuştu. Atışmaların sonunda bir ormanlık alanda kavga eden ikilinin dövüşmesi kanlı bitmiş, Savaş Cebeci yaralanmıştı.

O kavgadaki rakibi Kaan Kazgan da Gizem Zöhre'nin iddialarının ardından ilginç bir paylaşıma imza attı. Kazgan “Vurmadığım her yumruk için bana küfredeceksiniz” paylaşımı yaptı.

Kaan Kazgan'ın paylaşımı:

Kaan Kazgan'ın paylaşımı:
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın