Yolda Yürürken Tacize Uğradı: İstanbul’da Taciz Şüphelisi Tutuklandı
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde skandal bir olay yaşandı. 18 yaşından küçük çocuk Türkmenistan uyruklu Hüsna D.'yi aracıyla takip eden ve zorla aracına bindirmeye çalışan şüphelinin görüntüleri tepki çekmişti.
Ufak çocuğu taciz eden şüphelinin M.K. olduğunu belirleyen polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan M.K. tutuklandı.
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Skandal olay Esenyurt’un Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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