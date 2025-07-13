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Yolda Yürürken Tacize Uğradı: İstanbul’da Taciz Şüphelisi Tutuklandı

Yolda Yürürken Tacize Uğradı: İstanbul’da Taciz Şüphelisi Tutuklandı

Esenyurt
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.07.2025 - 10:14

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde skandal bir olay yaşandı. 18 yaşından küçük çocuk Türkmenistan uyruklu Hüsna D.'yi aracıyla takip eden ve zorla aracına bindirmeye çalışan şüphelinin görüntüleri tepki çekmişti. 

Ufak çocuğu taciz eden şüphelinin M.K. olduğunu belirleyen polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan M.K. tutuklandı.

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Skandal olay Esenyurt’un Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Skandal olay Esenyurt’un Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

17 yaşındaki Hüsna D’yi aracıyla takip eden M.K. ufak kız çocuğunu yanına yaklaşarak “gel kahve içelim” teklifinde bulunmuş ve neye uğradığını şaşıran Hüsna D. teklifi reddetmişti.

Cevabı beğenmeyen adam uzun süre genç kızı ısrarla arabasına davet ederken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler sonrasında harekete geçen polis ekipleri şüpheli M.K.’yı gözaltına aldı. Savcılığa sevk edilen M.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tepki çeken anlar ve gözaltı görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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