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15 Temmuz Darbe Girişiminin Üzerinden 9 Yıl Geçti: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklamalar

15 Temmuz Darbe Girişiminin Üzerinden 9 Yıl Geçti: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklamalar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.07.2025 - 08:48

Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 9’uncu yıldönümü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, darbe girişiminin yıldönümünde Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’a özel açıklamalarda bulundu. “15 Temmuz bir milletine kendi kaderine sahip çıktığı gecedir” diyen Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine de değindi. 

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15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminin bugün 9’uncu yıldönümü. Türkiye kara bir geceye şahitlik ederken TRT’de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu, sıkıyönetim ilan ettiği, İstanbul ve Ankara’da F16 savaş uçaklarının geçişiyle birlikte o gece yaşananlar dün gibi akıllarda. FETÖcülerin darbe girişimi başarısız olurken Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yapılan operasyonlar devam ediyor. Son olarak 60 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 371 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Darbe girişiminin 9’uncu yıldönümünde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulundu.

Darbe girişiminin 9’uncu yıldönümünde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulundu.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'a konuşan Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine dair de önemli mesajlar verdi. 

15 Temmuz gecesi yaşananlara değinen Tunç, 'Ülkemiz üzerinde kirli emelleri bulunan vesayetçi zihniyet ve destekçileri, başarısız oldukları tüm bu hain girişimlerinin ardından son çare olarak 15 Temmuz gecesi tankları ve silahları milletimize doğrulttular. Şanlı bayrağımızın asla inmeyeceğini, vatanımızın bölünmeyeceğini tüm dünyaya gösterdik. Bunun için 15 Temmuz, milletin istiklalini yine milletimizin azim ve kararlılığının kurtardığı yeni bir kahramanlık destanıdır' ifadelerini kullandı.

“127 bin kişi kamudan ihraç edildi.”

“127 bin kişi kamudan ihraç edildi.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ ile mücadele kapsamında 127 bin kişinin kamudan ihraç edildiğini kaydetti. 4 bin 891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildiğini vurgulayan Tunç, “Bu kişilerden 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 1.366'sı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1891'i de farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırıldılar. 2 bin 870 kişi hakkında da beraat kararı verildi” dedi.

"Terörsüz Türkiye sürecinde herhangi bir pazarlık söz konusu değildir, olamaz."

"Terörsüz Türkiye sürecinde herhangi bir pazarlık söz konusu değildir, olamaz."

Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Tunç, emin adımlarla ilerlendiğini ve süreçte herhangi bir pazarlığın söz konusu olmadığının altını çizdi: 'Terörle mücadele, sadece bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda bir hukuk, insan hakları ve demokrasi mücadelesidir. Bu çerçevede, terörün sona ermesi, silahların bırakılması ve ülkemizin terörsüz bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur.'

Yeni Anayasa hazırlığına dair de konuşan Tunç, “Yeni, demokratik, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı Anayasayı hep birlikte yapma vaktidir” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz ne günü?

15 Temmuz ne günü?

TSK’daki FETÖcü bir grup asker 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Hükümeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında darbe girişimi bastırıldı. Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan en az 248 kişi şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27. Muhtarlar Toplantısı'nda: '15 Temmuz artık 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak dün Millî Güvenlik Kurulu toplantımızda hükûmete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil edilecektir' ifadesini kullandı.

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü 'Demokrasi ve Millî Birlik Günü' adı altında resmî tatil ilan edildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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