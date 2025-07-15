15 Temmuz Darbe Girişiminin Üzerinden 9 Yıl Geçti: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklamalar

Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Tunç, emin adımlarla ilerlendiğini ve süreçte herhangi bir pazarlığın söz konusu olmadığının altını çizdi: 'Terörle mücadele, sadece bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda bir hukuk, insan hakları ve demokrasi mücadelesidir. Bu çerçevede, terörün sona ermesi, silahların bırakılması ve ülkemizin terörsüz bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur.'

Yeni Anayasa hazırlığına dair de konuşan Tunç, “Yeni, demokratik, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı Anayasayı hep birlikte yapma vaktidir” ifadelerini kullandı.