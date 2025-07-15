15 Temmuz Darbe Girişiminin Üzerinden 9 Yıl Geçti: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Açıklamalar
Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 9’uncu yıldönümü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, darbe girişiminin yıldönümünde Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’a özel açıklamalarda bulundu. “15 Temmuz bir milletine kendi kaderine sahip çıktığı gecedir” diyen Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
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15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.
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Darbe girişiminin 9’uncu yıldönümünde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulundu.
“127 bin kişi kamudan ihraç edildi.”
"Terörsüz Türkiye sürecinde herhangi bir pazarlık söz konusu değildir, olamaz."
15 Temmuz ne günü?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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