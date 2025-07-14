onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye'ye Gelen Ünlü Yayıncı Speed'in Kaybolan Valizlerine Dair THY'den Açıklama Geldi

Türkiye'ye Gelen Ünlü Yayıncı Speed'in Kaybolan Valizlerine Dair THY'den Açıklama Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.07.2025 - 20:45

Dünyaca ünlü yayıncı iShowSpeed 13 Temmuz Pazar günü Türkiye'ye geldi. Türkiye'den canlı yayın yapan ünlü isim, milyonlar tarafından izlendi. Fakat birtakım talihsiz olaylar yaşayan Speed, sosyal medyada da gündem oldu. İzleyenler arasında kimi zaman fikir ayrılıkları yaşandı.

Speed, Türkiye'den dönüş için Türk Hava Yolları'nı tercih etti fakat dönüş yolunda içinde ekipmanlarının olduğu valizleri kayboldu.

Ünlü ismin bu konuda yayınladığı videoya çok geçmeden THY'den yanıt geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en ünlü yayıncısı Speed, dün Türkiye'den yaptığı canlı yayınla gündemimizdeydi.

Dünyanın en ünlü yayıncısı Speed, dün Türkiye'den yaptığı canlı yayınla gündemimizdeydi.

iShowSpeed ismini kullanan ünlü isim, önce Galata Kulesi'ni ziyaret etti. Ardından etrafında oluşan kalabalık grupla beraber İstiklal Caddesi'nde tura çıktı. Dondurma deneyip döner yiyen ünlü isim, sonrasında CZN Burak ile biraraya geldi. Speed, hayatında ilk kez hamama girdi ve yağlı güreşe katıldı.

Fakat Speed'in yayınında yaşananlar, vatandaşlarımız arasında da fikir ayrılıklarına sebep oldu.

Detaylar için;

Türkiye'den dönüş için THY'yi seçen Speed, canlı yayınında kendisine ait valizlerin Türkiye'de unutulduğunu açıkladı.

Türkiye'den dönüş için THY'yi seçen Speed, canlı yayınında kendisine ait valizlerin Türkiye'de unutulduğunu açıkladı.

Speed, 'Uçaktaki herkes çanta ve valizlerini teslim aldı. Benimkine ne olduğunu bilmiyorum...İçinde tüm ekipmanlarımız vardı.' dedi.

Speed'in söz konusu videosu;

THY'den ise söz konusu videoya açıklama geldi;

THY'den ise söz konusu videoya açıklama geldi;
twitter.com

Türk Hava Yolları, çok geçmeden söz konusu paylaşıma cevap verdi:

'Merhaba, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Valizleriniz gönderildi ve şu anda Helsinki'ye doğru yolda. Bugün size teslim edilecekler.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın