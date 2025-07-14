Türkiye'ye Gelen Ünlü Yayıncı Speed'in Kaybolan Valizlerine Dair THY'den Açıklama Geldi
Dünyaca ünlü yayıncı iShowSpeed 13 Temmuz Pazar günü Türkiye'ye geldi. Türkiye'den canlı yayın yapan ünlü isim, milyonlar tarafından izlendi. Fakat birtakım talihsiz olaylar yaşayan Speed, sosyal medyada da gündem oldu. İzleyenler arasında kimi zaman fikir ayrılıkları yaşandı.
Speed, Türkiye'den dönüş için Türk Hava Yolları'nı tercih etti fakat dönüş yolunda içinde ekipmanlarının olduğu valizleri kayboldu.
Ünlü ismin bu konuda yayınladığı videoya çok geçmeden THY'den yanıt geldi.
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Dünyanın en ünlü yayıncısı Speed, dün Türkiye'den yaptığı canlı yayınla gündemimizdeydi.
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Türkiye'den dönüş için THY'yi seçen Speed, canlı yayınında kendisine ait valizlerin Türkiye'de unutulduğunu açıkladı.
Speed'in söz konusu videosu;
THY'den ise söz konusu videoya açıklama geldi;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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