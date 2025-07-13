iShowSpeed Kimdir, Nereli? iShowSpeed Nasıl Ünlü Oldu, Kaç Abonesi Var?

Dünyaca ünlü yayıncı ve fenomen iShowSpeed, Türkiye'ye geldi. Türkiye'den yayın yapan iShowSpeed'in yayını, güncel olarak 42 milyon kişi tarafından izleniyor. İstanbul'da birbirinden renkli anlar yaşayan iShowSpeed, Türkiye genelinde gündem oldu. Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'ye gelip ilginç olaylar yaşayan fenomen, bir kez daha ülkemizde yayın yapmak istediğini belirtmişti.

iShowSpeed'in Türkiye yayını, rekora doğru koşarken hakkında yapılan araştırmalar da arttı.

Peki iShowSpeed kimdir, nereli?