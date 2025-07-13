iShowSpeed Kimdir, Nereli? iShowSpeed Nasıl Ünlü Oldu, Kaç Abonesi Var?
Dünyaca ünlü yayıncı ve fenomen iShowSpeed, Türkiye'ye geldi. Türkiye'den yayın yapan iShowSpeed'in yayını, güncel olarak 42 milyon kişi tarafından izleniyor. İstanbul'da birbirinden renkli anlar yaşayan iShowSpeed, Türkiye genelinde gündem oldu. Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'ye gelip ilginç olaylar yaşayan fenomen, bir kez daha ülkemizde yayın yapmak istediğini belirtmişti.
iShowSpeed'in Türkiye yayını, rekora doğru koşarken hakkında yapılan araştırmalar da arttı.
Peki iShowSpeed kimdir, nereli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
iShowSpeed Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
iShowSpeed Nasıl Ünlü Oldu?
iShowSpeed Kaç Abonesi Var?
iShowSpeed Sosyal Medya Hesapları
iShowSpeed Türkiye'de mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın