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iShowSpeed Kimdir, Nereli? iShowSpeed Nasıl Ünlü Oldu, Kaç Abonesi Var?

iShowSpeed Kimdir, Nereli? iShowSpeed Nasıl Ünlü Oldu, Kaç Abonesi Var?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.07.2025 - 15:32

Dünyaca ünlü yayıncı ve fenomen iShowSpeed, Türkiye'ye geldi. Türkiye'den yayın yapan iShowSpeed'in yayını, güncel olarak 42 milyon kişi tarafından izleniyor. İstanbul'da birbirinden renkli anlar yaşayan iShowSpeed, Türkiye genelinde gündem oldu. Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'ye gelip ilginç olaylar yaşayan fenomen, bir kez daha ülkemizde yayın yapmak istediğini belirtmişti.

iShowSpeed'in Türkiye yayını, rekora doğru koşarken hakkında yapılan araştırmalar da arttı.

Peki iShowSpeed kimdir, nereli?

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iShowSpeed Kimdir?

iShowSpeed Kimdir?

iShowSpeed, dünyaca ünlü yayıncı, fenomen, rapçidir. Genellikle kısaca 'Speed' adıyla tanınır. İsmini ilk olarak Twitch yayınlarıyla duyuran ünlü isim, YouTube ve Twitch'deki yayınlarıyla milyonlarca takipçiye ulaşmıştır.

iShowSpeed, 2022 ve 2023'te Streamy Awards'te yılın yayıncısı, en iyi çıkış yapan yayıncı ödüllerini kazandı.

iShowSpeed Nereli?

iShowSpeed Amerikalıdır.

iShowSpeed Kaç Yaşında?

2005 yılında dünyaya gelen Speed, 20 yaşındadır.

iShowSpeed Nasıl Ünlü Oldu?

iShowSpeed Nasıl Ünlü Oldu?

iShowSpeed ilk hesabını 21 Mart 2016'da açtı. Yayınladığı ilk video ise 21 Kasım 2017 tarihlidir. 28 Kasım 2018'de canlı yayın yapmaya başlayan iShowSpeed, Fortnite oyunu oynadı ve o zamanlarda kendisini yayın boyunca 2 kişi izledi. Fakat hiçbir zaman oyun oynamaktan vazgeçmeyen isim, kitlesini yavaş yavaş büyüttü.

2020'den itibaren NBA 2K ve Fortnite oyunlarını oynayan iShowSpeed,  Talking Ben oyunuyla meşhur oldu. Ardından Shake, Bounce, That A$$, Dooty Booty ve God is Good isimli şarkıları yayınladı.

iShowSpeed Gerçek İsmi Nedir?

iShowSpeed isimli fenomenin gerçek adı Darren Watkins'dir.

iShowSpeed Kaç Abonesi Var?

iShowSpeed Kaç Abonesi Var?

Dünyaca ünlü iShowSpeed'in Instagram takipçi sayısı 38 milyon. 

iShowSpeed'in YouTube abone sayısı ise 42 milyon. Türkiye yayınından önce 41.9 milyon olan abone sayısı, Türkiye yayınından sonra 42 milyona ulaştı.

iShowSpeed Sosyal Medya Hesapları

iShowSpeed Sosyal Medya Hesapları

Yayıncı iShowSpeed'in güncel sosyal medya hesapları aşağıdaki gibidir:

Instagramishowspeed

YouTubeIShowSpeed

X (Twitter): @ishowspeedsui

iShowSpeed, YouTube üzerinden canlı yayınlarına devam ediyor.

iShowSpeed Türkiye'de mi?

iShowSpeed Türkiye'de mi?

iShowSpeed, 13 Temmuz tarihinde yeniden Türkiye'ye geldi. İstanbul'a gelen ünlü isim önce Galata Kulesi'ne çıktı, ardından İstiklal Caddesi'nde gezdi. Etrafında oluşan kalabalık grupla canlı yayın yapan iShowSpeed, dondurma ve döner denedi. Sokak lezzetlerini tadan iShowSpeed kalabalıktan ise ancak motorla çıkabildi. Daha sonra dünyaca ünlü CZN Burak ile bir araya geldi.

iShowSpeed Türkiye Yayını 

iShowSpeed Türkiye canlı yayınını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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