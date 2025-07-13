iShowSpeed Yeniden Türkiye'de: Dondurmadan Dönere, İngilizce Rezilliğinden Türk Elon Musk'a Yaşananlar
İnternet dünyasının delisi diye tanıtabileceğimiz ünlü yayıncı iShowSpeed yeniden Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'yi ziyaret eden ve 'Türkiye yeni bir yayını daha hak ediyor' diyen iShowSpeed, İstanbul'dan canlı yayına başladı. Etrafındaki kalabalık bir grupla İstanbul sokaklarında dolaşan isim, yine oldukça renkli bir yayın gerçekleştiriyor.
Gelin, iShowSpeed Türkiye yayınından öne çıkanlara bakalım.
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iShowSpeed yeniden Türkiye'de.
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iShowSpeed ilk olarak Türk Elon Musk ile buluştu.
Galata Kulesi'nde İngilizce krizi yaşandı. Milyonların izlediği yayında Galata Kulesi'nin tarihi anlatılamadı.
iShowSpeed önce dondurmacı olmayı denedi, sonra da müşteri oldu.
Alman dönerini daha çok sevdiğini söyleyen ünlü isim, vatandaşlarımız tarafından yuhalandı.
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Bakalım 42 milyon takipçili iShowSpeed'in yayınına hangi yorumlar yapılmış?
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iShowSpeed'in Türkiye turu henüz devam ediyor. Bakalım başka neler yaşanacak?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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