iShowSpeed Yeniden Türkiye'de: Dondurmadan Dönere, İngilizce Rezilliğinden Türk Elon Musk'a Yaşananlar

İnternet dünyasının en meşhur isimlerinden iShowSpeed'in Türkiye'ye ayrı bir sevgisi var. Şu sıralar dünyayı dolaşan meşhur isim, geçtiğimiz yıllarda ziyaret ettiği ülkemize yeniden geldi. Türkiye'nin bir yayını daha hak ettiğini söyleyen iShowSpeed, şu sıralar İstanbul'da kendisini yalnız bırakmayan kalabalık bir grup eşliğinde yayın yapıyor. Canlı yayının öne çıkan anlarını, 'platcorn' isimli bir X hesabı yayınlıyor.

Peki iShowSpeed'in Türkiye yayınında neler yaşandı?