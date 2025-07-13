Ne Kadar Yaşlı Olduklarını İnternetin Evreleriyle Anlatıp Nostalji Yaşatanlar

Son yıllarda teknoloji o kadar hızlı ilerledi ki muhtemelen geçen seneki halimiz, bugünlere gelseydi ne diyeceğini şaşırırdı. Doğru düzgün metin bile yazamayan yapay zeka uygulamaları, şimdi klipler üretiyor, filmler çekiyor...Diğer sosyal medya uygulamalarına da sürekli güncellemeler geliyor ve takip etmediğiniz anda saf dışı kalabiliyorsunuz.

Bu kez X kullanıcıları, kaç yaşında olduklarını internetin eski günlerine giderek anlattı. Bakalım bu görsellerden kaçı size tanıdık gelecek?