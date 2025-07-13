Ne Kadar Yaşlı Olduklarını İnternetin Evreleriyle Anlatıp Nostalji Yaşatanlar
Son yıllarda teknoloji o kadar hızlı ilerledi ki muhtemelen geçen seneki halimiz, bugünlere gelseydi ne diyeceğini şaşırırdı. Doğru düzgün metin bile yazamayan yapay zeka uygulamaları, şimdi klipler üretiyor, filmler çekiyor...Diğer sosyal medya uygulamalarına da sürekli güncellemeler geliyor ve takip etmediğiniz anda saf dışı kalabiliyorsunuz.
Bu kez X kullanıcıları, kaç yaşında olduklarını internetin eski günlerine giderek anlattı. Bakalım bu görsellerden kaçı size tanıdık gelecek?
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Capcanlı renkleri olan Instagram'a bugün hepimiz alışkınız.
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X kullanıcıları arasında ne kadar yaşlı olduklarını sosyal medya uygulamalarının evreleriyle anlatma akımı başladı.
Bakalım siz ne kadar yaşlısınız?
"Telefonumun Facebook tuşu vardı"
Bunu sadece oldlar hatırlar.
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Çoğu kişinin ilk sosyal medya uygulaması.
Titreşim göndermek vardı, hatırlar mısınız?
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Teknolojinin zirvesi
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Aramızda "sevdiğin birisi var mı?" sorusunu sormayan var mı? :)
Bir de şimdiki haline bakın!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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