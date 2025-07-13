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Ne Kadar Yaşlı Olduklarını İnternetin Evreleriyle Anlatıp Nostalji Yaşatanlar

Ne Kadar Yaşlı Olduklarını İnternetin Evreleriyle Anlatıp Nostalji Yaşatanlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.07.2025 - 11:50

Son yıllarda teknoloji o kadar hızlı ilerledi ki muhtemelen geçen seneki halimiz, bugünlere gelseydi ne diyeceğini şaşırırdı. Doğru düzgün metin bile yazamayan yapay zeka uygulamaları, şimdi klipler üretiyor, filmler çekiyor...Diğer sosyal medya uygulamalarına da sürekli güncellemeler geliyor ve takip etmediğiniz anda saf dışı kalabiliyorsunuz.

Bu kez X kullanıcıları, kaç yaşında olduklarını internetin eski günlerine giderek anlattı. Bakalım bu görsellerden kaçı size tanıdık gelecek?

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Capcanlı renkleri olan Instagram'a bugün hepimiz alışkınız.

Capcanlı renkleri olan Instagram'a bugün hepimiz alışkınız.

Instagram'dan aşağı kalır yanı olmayan Facebook'a, logosundaki kuşun 'kuş olup' uçtuğu X'e, geçtiğimiz yıllarda hayatımıza giren TikTok'a hepimiz alışkınız. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ve kullanıcıların alışkanlıklarının değişmesiyle bu uygulamalar da zaman içerisinde büyük değişimler geçirdi. Değişimlerine başlarda uyum sağlamakta zorlansak da ilerleyen süreçlerde eski hallerini hatırlamaz olduk.

X kullanıcıları arasında ne kadar yaşlı olduklarını sosyal medya uygulamalarının evreleriyle anlatma akımı başladı.

X kullanıcıları arasında ne kadar yaşlı olduklarını sosyal medya uygulamalarının evreleriyle anlatma akımı başladı.
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Bakalım siz ne kadar yaşlısınız?

Bakalım siz ne kadar yaşlısınız?
twitter.com

"Telefonumun Facebook tuşu vardı"

"Telefonumun Facebook tuşu vardı"
twitter.com

Bunu sadece oldlar hatırlar.

Bunu sadece oldlar hatırlar.
twitter.com
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Çoğu kişinin ilk sosyal medya uygulaması.

Çoğu kişinin ilk sosyal medya uygulaması.
twitter.com

Titreşim göndermek vardı, hatırlar mısınız?

Titreşim göndermek vardı, hatırlar mısınız?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
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Teknolojinin zirvesi

Teknolojinin zirvesi
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Aramızda "sevdiğin birisi var mı?" sorusunu sormayan var mı? :)

Aramızda "sevdiğin birisi var mı?" sorusunu sormayan var mı? :)
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Bir de şimdiki haline bakın!

Bir de şimdiki haline bakın!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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