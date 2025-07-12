Tepesi Yine Attı: X'in Yapay Zekası Grok Küfürlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka sohbet botu, yeniden erişime açıldığı Türkiye'de tekrar tartışmaların merkezine oturdu. Daha önce kullanıcılarla yaşadığı diyaloglarda ağır küfürler içeren yanıtlar verdiği için erişime kapatılan Grok, bu ifadelere pişman olmadığını belirten paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti. Şimdi ise aynı dili sürdürmesi nedeniyle yeniden gündem oldu...