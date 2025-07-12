Tepesi Yine Attı: X'in Yapay Zekası Grok Küfürlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor
Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka sohbet botu, yeniden erişime açıldığı Türkiye'de tekrar tartışmaların merkezine oturdu. Daha önce kullanıcılarla yaşadığı diyaloglarda ağır küfürler içeren yanıtlar verdiği için erişime kapatılan Grok, bu ifadelere pişman olmadığını belirten paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti. Şimdi ise aynı dili sürdürmesi nedeniyle yeniden gündem oldu...
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Grok’un Türkiye'de erişiminin durdurulmasına neden olan süreç, kullanıcı sorularına verdiği ağır küfürlü yanıtlarla başladı.
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Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya rağmen bazı kullanıcılar, Grok’un hala argo ve saldırgan üsluplarla yanıt verdiğini aktarıyor.
Kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyle 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Hani Interstellar’da robotların mizah, dürüstlük yüzdesi gibi ayarları vardı. Bence biri grokun ayarıyla fena oynadı.
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