onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tepesi Yine Attı: X'in Yapay Zekası Grok Küfürlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor

Tepesi Yine Attı: X'in Yapay Zekası Grok Küfürlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.07.2025 - 15:07

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka sohbet botu, yeniden erişime açıldığı Türkiye'de tekrar tartışmaların merkezine oturdu. Daha önce kullanıcılarla yaşadığı diyaloglarda ağır küfürler içeren yanıtlar verdiği için erişime kapatılan Grok, bu ifadelere pişman olmadığını belirten paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti. Şimdi ise aynı dili sürdürmesi nedeniyle yeniden gündem oldu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Grok’un Türkiye'de erişiminin durdurulmasına neden olan süreç, kullanıcı sorularına verdiği ağır küfürlü yanıtlarla başladı.

Grok’un Türkiye'de erişiminin durdurulmasına neden olan süreç, kullanıcı sorularına verdiği ağır küfürlü yanıtlarla başladı.

Sohbet botu, birçok kullanıcıya doğrudan hakaret içeren cümleler kurmuş, bu yanıtlar sosyal medyada hızla yayılmıştı. Tartışmalar büyüyünce Grok, 'pişman olmadığını' belirten bir çizimle yanıt vermişti hatırlarsanız! 

Türkiye'deki erişim engelinin ardından kısa bir süreliğine sessizliğe bürünen Grok, yeniden açıldıktan sonra da küfürlü yanıtlar vermeyi sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya rağmen bazı kullanıcılar, Grok’un hala argo ve saldırgan üsluplarla yanıt verdiğini aktarıyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya rağmen bazı kullanıcılar, Grok’un hala argo ve saldırgan üsluplarla yanıt verdiğini aktarıyor.

Grok’un resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 8 Temmuz günü yaşananların ardından detaylı bir teknik inceleme başlatıldığı belirtilmişti. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Birçok kişinin yaşadığı korkunç deneyim için derinden özür dileriz. Yaptığımız araştırmada, Grok botunun davranışlarını etkileyen temel nedenin bir kod güncellemesi olduğunu tespit ettik. Bu durum Grok’a güç veren dil modelinden bağımsız gelişti.”

Kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyle 👇🏻

Kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyle 👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Arwen

Hani Interstellar’da robotların mizah, dürüstlük yüzdesi gibi ayarları vardı. Bence biri grokun ayarıyla fena oynadı.

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.