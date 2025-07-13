Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'ın "250 bin Lira Maaşla Geçinemiyor" Paylaşımına Yorum Yağdı

Enflasyon ve zam kelimeleri, bugünlerde en sık kullandığımız kelimelerden. Ne yazık ki birçok kişi ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor, temel ihtiyaçlarını karşılamak adına bazı hayallerinden, isteklerinden vazgeçiyor. Sosyal medyada geçim sıkıntısına dair yapılan paylaşımlar da sık sık gündem oluyor.

Tasarruf ve yatırım danışmanlığı veren Mert Başaran, bu kez X hesabındaki bir paylaşımla gündem oldu. Başaran, 250 bin lira maaş alan bir arkadaşının geçinemediğini söyleyince diğer kullanıcılardan yorum yağdı.