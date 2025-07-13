Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'ın "250 bin Lira Maaşla Geçinemiyor" Paylaşımına Yorum Yağdı
Enflasyon ve zam kelimeleri, bugünlerde en sık kullandığımız kelimelerden. Ne yazık ki birçok kişi ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor, temel ihtiyaçlarını karşılamak adına bazı hayallerinden, isteklerinden vazgeçiyor. Sosyal medyada geçim sıkıntısına dair yapılan paylaşımlar da sık sık gündem oluyor.
Tasarruf ve yatırım danışmanlığı veren Mert Başaran, bu kez X hesabındaki bir paylaşımla gündem oldu. Başaran, 250 bin lira maaş alan bir arkadaşının geçinemediğini söyleyince diğer kullanıcılardan yorum yağdı.
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Vatandaşlarımız son yıllarda yatırıma, tasarrufa hiç olmadığı kadar ilgili.
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Başaran, 250 bin TL maaş alan arkadaşının neden geçinemediğine dair bir paylaşım yaptı.
Bakalım sosyal medyada ne gibi yorumlar yapıldı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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eşi çalışmıyor mu
uyuyamadım üzüntüden 😃
250.000 tl bir çoklarının yıllık kazancı neredeyse, neyse efendim susacağım, zengin kesimin derdi de ayrı bir keyifsiz oluyor