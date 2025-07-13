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Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'ın "250 bin Lira Maaşla Geçinemiyor" Paylaşımına Yorum Yağdı

Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'ın "250 bin Lira Maaşla Geçinemiyor" Paylaşımına Yorum Yağdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.07.2025 - 09:52

Enflasyon ve zam kelimeleri, bugünlerde en sık kullandığımız kelimelerden. Ne yazık ki birçok kişi ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor, temel ihtiyaçlarını karşılamak adına bazı hayallerinden, isteklerinden vazgeçiyor. Sosyal medyada geçim sıkıntısına dair yapılan paylaşımlar da sık sık gündem oluyor. 

Tasarruf ve yatırım danışmanlığı veren Mert Başaran, bu kez X hesabındaki bir paylaşımla gündem oldu. Başaran, 250 bin lira maaş alan bir arkadaşının geçinemediğini söyleyince diğer kullanıcılardan yorum yağdı.

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Vatandaşlarımız son yıllarda yatırıma, tasarrufa hiç olmadığı kadar ilgili.

Vatandaşlarımız son yıllarda yatırıma, tasarrufa hiç olmadığı kadar ilgili.

Elbette bunun sebebi de yukarıda bahsettiğimiz enflasyon ve zamlar. Ev araba sahibi olmak isteyenler, yazın tatile çıkmak isteyenler, ihtiyaçlarını almak isteyenler bir şekilde parasını katlamak durumunda kalıyor. Bu dönemde sosyal medyada ise en çok yatırım uzmanları ön plana çıkıyor.

Mert Başaran, özellikle tasarruf konusunda söyledikleriyle dikkat çeken bir isim haline geldi. Katıldığı programlarda verdiği önerilerle tanınan Başaran, bu kez X hesabındaki bir paylaşımla kullanıcılardan yorum aldı.

Başaran, 250 bin TL maaş alan arkadaşının neden geçinemediğine dair bir paylaşım yaptı.

Başaran, 250 bin TL maaş alan arkadaşının neden geçinemediğine dair bir paylaşım yaptı.
twitter.com

'Bugün 250.000 tl maaş alan okulu derece ile bitiren,kariyeri çok iyi arkadaşımın baba evini üç kuruşa satmak zorunda olduğunu gördüm..

Çocuk yıllardır parasızlıktan dışarı çıkamıyor...

Bu maaşla nasil gecinemez derken 2 çocuğunun yıllık özel okul tutarının 2.5 milyon olduğunu, aylık 200.000 tl okul masrafi olduğunu öğrendim

İnanılmaz çalışkan iyi eğitimli birinin bile bu sistemde hali bu şekilde

Bu okul rakamlarına biri dur demeli!

Emlakcilar mi artıyor acaba bunu da?'

Bakalım sosyal medyada ne gibi yorumlar yapıldı?

Bakalım sosyal medyada ne gibi yorumlar yapıldı?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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garibann

eşi çalışmıyor mu

fatih ates

uyuyamadım üzüntüden 😃

Lethe lethe

250.000 tl bir çoklarının yıllık kazancı neredeyse, neyse efendim susacağım, zengin kesimin derdi de ayrı bir keyifsiz oluyor