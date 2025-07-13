Babasıyla Tartışıktan Sonra Annesinin Altın Hediye Ettiği Kişi Gündem Oldu

Fakat bu, ülkemizde pek de yaygın değil. Baba genellikle daha korkulan taraf olurken anne sırlarınızı açabildiğiniz taraf oluyor. Tabii bu sırlar babaya gidiyor mu, orası muamma :) Baba ve çocuk arasındaki tartışmaların çözüm noktası da anne oluyor. Anne, bir şekilde orta yolu bulmayı başarıyor. Bütün bunları, izlediğiniz Türk dizilerinde de rahatlıkla görebilirsiniz.