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Babasıyla Tartışıktan Sonra Annesinin Altın Hediye Ettiği Kişi Gündem Oldu

Babasıyla Tartışıktan Sonra Annesinin Altın Hediye Ettiği Kişi Gündem Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.07.2025 - 12:54

Ebeveynlerle çocuklar arasındaki tartışmalar kaçınılmaz. Genel olarak baktığımızda ise baba ve çocuk arasında tartışma yaşanır, anne de orta yolu bulup tarafları barıştıran kişidir. Türk dizilerinde, filmlerinde olay örgüsü hep bu şekildedir. Fakat bu kez herkesi şaşırtan bir olay yaşandı.

Bir X kullanıcısı, babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından annesinin gelip kendisine altın verdiğini söyledi!

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Anne ve babalar, çocuklarına karşı uyumlu bir tutum sergilemelidir.

Anne ve babalar, çocuklarına karşı uyumlu bir tutum sergilemelidir.

Fakat bu, ülkemizde pek de yaygın değil. Baba genellikle daha korkulan taraf olurken anne sırlarınızı açabildiğiniz taraf oluyor. Tabii bu sırlar babaya gidiyor mu, orası muamma :) Baba ve çocuk arasındaki tartışmaların çözüm noktası da anne oluyor. Anne, bir şekilde orta yolu bulmayı başarıyor. Bütün bunları, izlediğiniz Türk dizilerinde de rahatlıkla görebilirsiniz.

Bu kez bir anne, çareyi çeyrek altında buldu!

Bu kez bir anne, çareyi çeyrek altında buldu!
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Diğer kullanıcılardan da hak vereceğiniz yorumlar geldi.

Diğer kullanıcılardan da hak vereceğiniz yorumlar geldi.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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