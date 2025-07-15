İddia: Rapçi Lvbel C5’in Tahliyesi İçin Avukat ve Hakim 500 Bin Dolar Rüşvet İstedi
Ocak ayında çıkardığı 'Havhavhav' şarkısıyla listeleri altüst eden ve eleştirilerin hedefi olan Lvbel C5, uyuşturucuya özendirme suçundan Mayıs ayında tutuklanmış ve kısa süre sonra tahliye edilmişti. Gazeteci Timur Soykan, BirGün gazetesindeki yazısında Lvbel C5'in tahliyesi için bir avukat ve hakimin 500 bin dolar rüşvet istediğini ileri sürdü. Soykan, rüşvet isteyen avukat E.A.'nın tutuklandığını hakim O.Y. hakkında ise Hakimler Savcılar Kurulu'nun incelemesini devam ettiğini yazdı.
İşte 'Bu kadar da olmaz' diyeceğiniz o skandal iddialar!
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Lvbel C5, “10 Numara”, “Havhavhav” gibi hit parçalarıyla son dönemde Türkçe Rap'e damga vuran isimlerden.
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Her şey yakınlarının Lvbel C5’in serbest bırakılması için yollar aramasıyla başladı. Skandal olaylar zinciri art arda geldi: "Avukat 500 bin dolar rüşvet istedi" iddiası.
Rüşvet için operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 polis görev aldı. Avukat rüşvet alırken suçüstü yakalandı.
“Her adliyede 10-15 kişi var. Gebze’de işler ucuza çözülüyor. Çağlayan’da 750 bin, 800 bin dolara bu işler yapılıyor.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Adliye koridorlarında bi yukarıdan emir alıp milleti içerde tutan tayfa, bi bu yolunu bulan tayfa. Biz de adalet bekliyoruz ya daha çok bekleriz.
bunlar yakalananlar, birde yakalanmayan davalar var bizi sinir küpüne çeviren 😡
her zaman derim, ulkede adalet paran kadar. ulkede olay sudur, adalet yok para var.