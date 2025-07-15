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İddia: Rapçi Lvbel C5’in Tahliyesi İçin Avukat ve Hakim 500 Bin Dolar Rüşvet İstedi

İddia: Rapçi Lvbel C5’in Tahliyesi İçin Avukat ve Hakim 500 Bin Dolar Rüşvet İstedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.07.2025 - 10:40

Ocak ayında çıkardığı 'Havhavhav' şarkısıyla listeleri altüst eden ve eleştirilerin hedefi olan Lvbel C5, uyuşturucuya özendirme suçundan Mayıs ayında tutuklanmış ve kısa süre sonra tahliye edilmişti. Gazeteci Timur Soykan, BirGün gazetesindeki yazısında Lvbel C5'in tahliyesi için bir avukat ve hakimin 500 bin dolar rüşvet istediğini ileri sürdü. Soykan, rüşvet isteyen avukat E.A.'nın tutuklandığını hakim O.Y. hakkında ise Hakimler Savcılar Kurulu'nun incelemesini devam ettiğini yazdı. 

İşte 'Bu kadar da olmaz' diyeceğiniz o skandal iddialar!

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Lvbel C5, “10 Numara”, “Havhavhav” gibi hit parçalarıyla son dönemde Türkçe Rap'e damga vuran isimlerden.

Lvbel C5, “10 Numara”, “Havhavhav” gibi hit parçalarıyla son dönemde Türkçe Rap'e damga vuran isimlerden.

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan rapçi Lvbel C5, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden. Ancak Lvbel C5’in çıkardığı “HavHavHav” parçası ise başına dert oldu. Spotify’ın “En İyi 50” listesinin ilk sırasına yerleşen şarkı, çıktığı dönem oldukça konuşuldu. Şarkıya ünlü isimler tepki yağdırdı, gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet yağdı. 

Süleyman Burak Bodur ise eleştirilere “Kötü yorumları görmezden geliyorum. Ben yaparım, onlar havlar” sözleriyle yanıt verdi. 

Lvbel C5, 6 Mayıs’ta şarkılarında uyuşturcuya özendirme suçu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak ünlü rapçi 23 gün sonra tahliye edilmişti.

Her şey yakınlarının Lvbel C5’in serbest bırakılması için yollar aramasıyla başladı. Skandal olaylar zinciri art arda geldi: "Avukat 500 bin dolar rüşvet istedi" iddiası.

Her şey yakınlarının Lvbel C5’in serbest bırakılması için yollar aramasıyla başladı. Skandal olaylar zinciri art arda geldi: "Avukat 500 bin dolar rüşvet istedi" iddiası.

Gazeteci Timur Soykan, BirGün gazetesinde skandal iddiaları kaleme aldı. Süleyman Burak Bodur’un tutuklanmasından sonra bazı yakınları yargı çevresinde tanıdıklar bularak Lvbel C5’in serbest kalması için uğraşıyorlardı. Yakınları sonunda Gebze Adliyesi’nde hakim olan O.Y.’ye ulaştı. O.Y. ise onlara bir kağıda E.A. isimli avukatın numarasını yazarak ‘yardımcı olacağını’ söyledi. 

Hakim O.Y. ile birlikte çalıştığını söyleyen E.A.  Lvbel C5’in büyük paralar kazandığını ifade ederek 500 bin dolar karşılığında cezaevinden tahliye edebileceğini söyledi. Ancak yakınları tepki göstererek bu kadar para veremeyeceklerini belirtti. 

Yakınlarının itirazı üzerine “Hakim bey çok kızdı” diyen E.A. 300 bin dolara halledebileceklerini, parayı vermezlerse rapçinin en az 6 ay içeride kalacağını söyleyerek gözdağı verdi. 

Kaynak

Rüşvet için operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 polis görev aldı. Avukat rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Rüşvet için operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 polis görev aldı. Avukat rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Lvbel C5’in yakınları Kocaeli Başsavcılığı’na giderek başlarından geçen olayı anlattı ve şikayetçi oldu. Savcılık ise E.A.’yı arayarak rüşvet vermeyi kabul ettiklerini söylemelerini istedi. Olayların ikinci perdesi ise tam olarak burada başladı. 

Avukat E.A. rapçinin yakınlarından 50 bin dolar peşin 50 bin dolar ise tahliyeden sonra vermek üzere anlaştı. O sırada Kocaeli Emniyeti Organize Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyonda yaklaşık 100 polis görev aldı. Operasyon kapsamında yakınları, E.A. ile bir lokantada buluştu. Lokantada 10 masadan 9’unda sivil polis otururken çok sayıda dinleme cihazı yerleştirilmişti. 

E.A.'nın söyledikleri ses kaydı alınırken şok eden ifadeler kullandı. Bu işte 10 kişinin pay aldığını belirterek 'Ben size çok güvendiğim için parayı nakit alıyorum. Yoksa genelde nakit almıyoruz, ev, araba şeklinde alıyoruz. Adamı tutukluyoruz, ‘700 bin dolar, 500 bin dolar’ diyoruz. Bize çok araba düşüyor” dedi.

“Her adliyede 10-15 kişi var. Gebze’de işler ucuza çözülüyor. Çağlayan’da 750 bin, 800 bin dolara bu işler yapılıyor.”

“Her adliyede 10-15 kişi var. Gebze’de işler ucuza çözülüyor. Çağlayan’da 750 bin, 800 bin dolara bu işler yapılıyor.”

Bu ifadeler, avukat E.A.’ya ait. E.A. rüşvet işinde 15’e yakın savcı ve hakimin olduğunu iddia ediyor. Parayı aldıktan sonra E.A. suçüstü yapıldı. Avukat E.A. tutuklanırken hakim O.Y. hakkında Hakimler Savcılar Kurulu’nda inceleme başlatıldı. 

Rüşvet iddialarını reddeden E.A. ifadesinde hakim O.Y.’yi tanımadığını söyledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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engn

Adliye koridorlarında bi yukarıdan emir alıp milleti içerde tutan tayfa, bi bu yolunu bulan tayfa. Biz de adalet bekliyoruz ya daha çok bekleriz.

barış ve demokrasi

bunlar yakalananlar, birde yakalanmayan davalar var bizi sinir küpüne çeviren 😡

yakup ç

her zaman derim, ulkede adalet paran kadar. ulkede olay sudur, adalet yok para var.