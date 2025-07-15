İddia: Rapçi Lvbel C5’in Tahliyesi İçin Avukat ve Hakim 500 Bin Dolar Rüşvet İstedi

Ocak ayında çıkardığı 'Havhavhav' şarkısıyla listeleri altüst eden ve eleştirilerin hedefi olan Lvbel C5, uyuşturucuya özendirme suçundan Mayıs ayında tutuklanmış ve kısa süre sonra tahliye edilmişti. Gazeteci Timur Soykan, BirGün gazetesindeki yazısında Lvbel C5'in tahliyesi için bir avukat ve hakimin 500 bin dolar rüşvet istediğini ileri sürdü. Soykan, rüşvet isteyen avukat E.A.'nın tutuklandığını hakim O.Y. hakkında ise Hakimler Savcılar Kurulu'nun incelemesini devam ettiğini yazdı.

İşte 'Bu kadar da olmaz' diyeceğiniz o skandal iddialar!

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