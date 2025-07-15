İstanbul Ziyaretiyle Gündem Olan IShowSpeed'in Ülkeler Üzerindeki Etkisini Akademisyen Anlattı

Çin'e turist akınında IShowSpeed'in etkili olduğunu belirten Kanbur'un paylaşımı şöyleydi:

IShowSpeed’i hala ciddiye almayanlar var. Siz varın almayın ama bu çocuğun etkisi, diplomatik pasaporttan daha kuvvetli. Sadece eğlendiriyor sanıyorsanız, vizyonsuzlukta seviye atlamışsınız demektir. Adam, Amerika’nın Çin hakkında 800 milyon dolar dökerek yıllarca yaydığı algı operasyonunu tek bir yayınla tuzla buz etti.

Üstüne Çinliler öyle bir misafirperverlik, öyle bir planlama gösterdi ki adamı resmen ülkenin onur konuğu gibi gezdirdiler. Cyber şehirler, uçan arabalar, su üstünde giden araçlar, katlanabilir telefonlar, metroda tünelde bile kesilmeyen 5G, hızlı trenler, gökdelenler… Adamın gözleri faltaşı gibi açıldı. Parasıyla aldığı katlanabilir Çin marka telefonunu her yerde gururla gösteriyor. Sonuçta 41 milyon kişinin Çin’e bakışı bir yayında değişti.

Bu yayınların etkisini fark eden Çin yönetimi ne yaptı? Jet hızıyla 144 saat vizesiz giriş uygulamasını genişletti. Ardından ne oldu? İnsanlar akın akın Çin’e gitmeye başladı. Yeni bir kavram doğdu: “IShowSpeed rotası”. Gidenler kendi yayınlarını açtı, gerçekleri paylaşmaya başladı. Yıllardır Çin’e çamur atan kanalların izlenmeleri düştü, gelirleri çakıldı. Başladılar Youtube’u suçlamaya. Neymiş? “Algılarımız niye eskisi kadar parlatılmıyor?” E canım benim… Gerçekler böyle bir şey işte.

Bir kişinin etkisiyle bir ülkenin kültürü, turizmi, teknolojisi, halkıyla ilgili algısı değişti. ISpeedShow’un yayınları “kelebek etkisi” yarattı.