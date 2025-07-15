İstanbul Ziyaretiyle Gündem Olan IShowSpeed'in Ülkeler Üzerindeki Etkisini Akademisyen Anlattı
Dünyanın en çok izlenen yayıncılarından olan ‘Speed’ veya ‘IShowSpeed’ adıyla tanınan 20 yaşındaki fenomen İstanbul’a geldi. IShowSpeed’in İstanbul gezisi epey gündem oldu. İstanbul’dan yaptığı yayın 500 bini aşkın kişi tarafından izlenen IShowSpeed’in Galata Kulesi’nde yaşadığı İngilizce krizi, bol yeşillikli döneri “Dünyaya rezil olduk” krizini doğurdu. Endişelerin nedeni ise YouTube’da 42 milyon takipçiye sahip IShowSpeed’in ülkeler ve kentler üzerindeki etkisi… Bu etkiyi Şanghay Üniversitesi’nde akademisyen Evrim Kanbur, X hesabından paylaştı.
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Ünlü yayıncı IShowSpeed, ikinci kez Türkiye’ye geldi. Bu kez açtığı yayınlar, çektiği videolar gündem oldu, tepki yağdı.
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"Bu çocuğun etkisi, diplomatik pasaporttan daha kuvvetli."
Kanbur, "Türkiye'de bu fırsatı kaçırdık" diyerek sözlerine şöyle devam etti👇🏻
Kanbur'un paylaşımına gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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