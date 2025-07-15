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İstanbul Ziyaretiyle Gündem Olan IShowSpeed'in Ülkeler Üzerindeki Etkisini Akademisyen Anlattı

İstanbul Ziyaretiyle Gündem Olan IShowSpeed'in Ülkeler Üzerindeki Etkisini Akademisyen Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.07.2025 - 11:53

Dünyanın en çok izlenen yayıncılarından olan ‘Speed’ veya ‘IShowSpeed’ adıyla tanınan 20 yaşındaki fenomen İstanbul’a geldi. IShowSpeed’in İstanbul gezisi epey gündem oldu. İstanbul’dan yaptığı yayın 500 bini aşkın kişi tarafından izlenen IShowSpeed’in Galata Kulesi’nde yaşadığı İngilizce krizi, bol yeşillikli döneri “Dünyaya rezil olduk” krizini doğurdu. Endişelerin nedeni ise YouTube’da 42 milyon takipçiye sahip IShowSpeed’in ülkeler ve kentler üzerindeki etkisi… Bu etkiyi Şanghay Üniversitesi’nde akademisyen Evrim Kanbur, X hesabından paylaştı.

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Ünlü yayıncı IShowSpeed, ikinci kez Türkiye’ye geldi. Bu kez açtığı yayınlar, çektiği videolar gündem oldu, tepki yağdı.

Ünlü yayıncı IShowSpeed, ikinci kez Türkiye’ye geldi. Bu kez açtığı yayınlar, çektiği videolar gündem oldu, tepki yağdı.

Dünyanın en fazla takip edilen yayıncısı IShowSpeed, İstanbul’a geldi ve olanlar oldu. Galata Kulesi’nin tarihini merak eden IShowSpeed, turist akınına uğrayan tarihi yapıda İngilizce bilen görevli bulamadı. Bu durum sosyal medyada ‘utanç’ yorumlarını da beraberinde getirdi. IShowSpeed daha sonra Taksim’de boooll yeşillikli döneri beğenmeyip Alman dönerini sevdiğini söylemesi üzerine yuhalandı. Ancak sosyal medyada Türkiye’nin meşhur lezzeti dönerin ekmeğin içine büyüteçle görülecek kadar konulması eleştirilere neden oldu.

ShowSpeed'in dünyada ülkeler ve kentler üzerindeki etkisini Şanghay Üniversitesi’nde akademisyen Evrim Kanbur, X hesabından anlattı.

"Bu çocuğun etkisi, diplomatik pasaporttan daha kuvvetli."

"Bu çocuğun etkisi, diplomatik pasaporttan daha kuvvetli."
twitter.com

Çin'e turist akınında IShowSpeed'in etkili olduğunu belirten Kanbur'un paylaşımı şöyleydi:

IShowSpeed’i hala ciddiye almayanlar var. Siz varın almayın ama bu çocuğun etkisi, diplomatik pasaporttan daha kuvvetli. Sadece eğlendiriyor sanıyorsanız, vizyonsuzlukta seviye atlamışsınız demektir. Adam, Amerika’nın Çin hakkında 800 milyon dolar dökerek yıllarca yaydığı algı operasyonunu tek bir yayınla tuzla buz etti.

Üstüne Çinliler öyle bir misafirperverlik, öyle bir planlama gösterdi ki adamı resmen ülkenin onur konuğu gibi gezdirdiler. Cyber şehirler, uçan arabalar, su üstünde giden araçlar, katlanabilir telefonlar, metroda tünelde bile kesilmeyen 5G, hızlı trenler, gökdelenler… Adamın gözleri faltaşı gibi açıldı. Parasıyla aldığı katlanabilir Çin marka telefonunu her yerde gururla gösteriyor. Sonuçta 41 milyon kişinin Çin’e bakışı bir yayında değişti.

Bu yayınların etkisini fark eden Çin yönetimi ne yaptı? Jet hızıyla 144 saat vizesiz giriş uygulamasını genişletti. Ardından ne oldu? İnsanlar akın akın Çin’e gitmeye başladı. Yeni bir kavram doğdu: “IShowSpeed rotası”. Gidenler kendi yayınlarını açtı, gerçekleri paylaşmaya başladı. Yıllardır Çin’e çamur atan kanalların izlenmeleri düştü, gelirleri çakıldı. Başladılar Youtube’u suçlamaya. Neymiş? “Algılarımız niye eskisi kadar parlatılmıyor?” E canım benim… Gerçekler böyle bir şey işte.

Bir kişinin etkisiyle bir ülkenin kültürü, turizmi, teknolojisi, halkıyla ilgili algısı değişti. ISpeedShow’un yayınları “kelebek etkisi” yarattı.

Kanbur, "Türkiye'de bu fırsatı kaçırdık" diyerek sözlerine şöyle devam etti👇🏻

Kanbur, "Türkiye'de bu fırsatı kaçırdık" diyerek sözlerine şöyle devam etti👇🏻

1. Galata Kulesi’nde İngilizce Bilmeyen Görevliler…

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Galata Kulesi’ni devraldınız ama oraya yerleştirdiğiniz görevliler İngilizce bilmiyor. Çocuk en temel tarihi bilgiye ulaşamıyor, kule hakkında bilgi istiyor, görevli gözünün içine baka baka sırıtıyor. Şaka mı bu? İBB daha iyisini yapardı. Mirasımızı turistlere anlatabilecek, maaşını hak edecek kişileri koyardı. Bu liyakatsizlik, bu sorumsuzluk kelimenin tam anlamıyla utanç verici. Şanghay’da banka güvenlik görevlileri bile size yardım edecek kişiler meşgulse size gelir ve “May I help you?” diye sorar. Turistik bir alandaki görevli ise “I don’t know” deyip sırıtıyor. Yazık, gerçekten yazık. Turistik alanlarda çalışan güvenlik görevlisi temel seviyede de olsa İngilizce konuşmalıdır. 

2. ISpeedShow’un Rehberi İngilizce bilmiyor ?

ISpeedShow’un rehberi, yani Türk Elon Musk, İngilizce bilmiyor, çocuğa eşlik ediyor ama İngilizce konuşamıyor. Sonra ne oluyor? Tüm dünya, “Türk rehber İngilizce bilmiyor” diye dalga geçiyor. Çin’de Trump taklidi yapan adamla ISpeedShow karşılaşıyor, adam şakır şakır İngilizce döktürüyor. Bizde ise… boş ekran. 2025 Türkiye’sinde hala durum bu.

3. Dondurma Şovunda Rezillik

Sürekli yapılan o zorla dondurma şovu sizin zannettiğinizin aksine herkese keyif vermiyor. Çocuk daha önce gitmiş zaten oraya. İkinci seferde ne sevdiğini sormamışlar bile. Oyun istemiyorum diye defalarca söylüyor ama satıcı İngilizce bilmiyor üstüne bir de IShowSpeed’in ağzına peçete tıkıyor. Bir de bunu “Türk misafirperverliği” diye pazarlıyorlar. Sizin ağzınıza tıksalar, güler misiniz gerçekten? Pes.

4. Korku Evi ve Hayvanat Bahçesi: İstanbul’un Tanıtım Kılavuzu Bu mu?

Bu vizyonsuzluğun zirvesi. IShowSpeed’i hayvanat bahçesine ve korku evine götürmek. Şehirde yapacak onca şey varken, çocuğu hayvanat bahçesine götürüyorlar. Yetmiyor çocuğu maymun ısırıyor. Yayını izleyenler İstanbul’da maymunların yaşadığını zannediyor. İstesen bu kadar olmaz. Dünyanın en eski şehirlerinden biri, kültür, tarih, sanat, teknoloji… Hiçbiri yok! Neden? Çünkü “bi şeyler yapalım da zaman geçsin, gülsün eğlenelim” kafası hakim. Planlama sıfır. Vizyon sıfır.

5. Türk Hamamındaki görüntüler…

🤦‍♀️ 

6. Sürekli takılan yayın, internet sorunu!

😫

Bu ülkenin imajına yapışmış en büyük kötülüklerden biri CİDDİYETSİZLİK. 

“Aman canım abartma”cılar,

“Biz İngilizce değil, o Türkçe öğrensin”ciler,

Ne vizyon var ne strateji. Sosyal medyada ne oldum delisi olanlarla ülke tanıtımının sonucu… Sadece bugünü düşünen, “eğlenelim yeter” diyen zihniyetin sonunda gelinen nokta bu.

Kanbur'un paylaşımına gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu👇🏻

Kanbur'un paylaşımına gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu👇🏻
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IShowSpeed'in İstanbul ziyaretine dair detaylar👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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