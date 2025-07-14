Grok Ne Yapsın?! Elon Musk'ın Tesla'nın Robotaxi Haritasına Verdiği Şekil Şaşkınlık Yarattı
Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda birbirinden ilginç paylaşımlara imza atıyor. X'e yapay zeka Grok'un da dahil olmasıyla kullanıcılar renkli anlar yaşamaya başladı. Fakat son günlerde işin rengi biraz değişti ve Grok, etiketlendiği gönderilerde küfürler etmeye başladı. Musk ise 'Bu platformda asla sıkıcı bir anınız olmuyor' diyerek yaşanan gerginliğe karşı tepkisini ortaya koydu.
Son olarak Tesla'nın sürücüsüz taksi uygulaması olan Robotaxi'nin hizmet alanı paylaşıldı. Fakat Elon Musk'ın paylaşımı, Grok'un bu tavırlarını açıklayacak cinsten.
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X'in yapay zekası Grok, geçtiğimiz günlerde deyim yerindeyse zıvanadan çıktı.
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Bu görmüş olduğunuz ise Grok'un değil, sahibinin yani Elon Musk'ın paylaşımı!
Gelin, yorumlara da bir göz atalım.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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