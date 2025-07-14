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Grok Ne Yapsın?! Elon Musk'ın Tesla'nın Robotaxi Haritasına Verdiği Şekil Şaşkınlık Yarattı

Grok Ne Yapsın?! Elon Musk'ın Tesla'nın Robotaxi Haritasına Verdiği Şekil Şaşkınlık Yarattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.07.2025 - 00:23

Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda birbirinden ilginç paylaşımlara imza atıyor. X'e yapay zeka Grok'un da dahil olmasıyla kullanıcılar renkli anlar yaşamaya başladı. Fakat son günlerde işin rengi biraz değişti ve Grok, etiketlendiği gönderilerde küfürler etmeye başladı. Musk ise 'Bu platformda asla sıkıcı bir anınız olmuyor' diyerek yaşanan gerginliğe karşı tepkisini ortaya koydu.

Son olarak Tesla'nın sürücüsüz taksi uygulaması olan Robotaxi'nin hizmet alanı paylaşıldı. Fakat Elon Musk'ın paylaşımı, Grok'un bu tavırlarını açıklayacak cinsten.

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X'in yapay zekası Grok, geçtiğimiz günlerde deyim yerindeyse zıvanadan çıktı.

X'in yapay zekası Grok, geçtiğimiz günlerde deyim yerindeyse zıvanadan çıktı.

Elon Musk'ın yeni bir güncelleme aldığını duyurduğu Grok, bu güncellemenin ardından kullanıcılara küfretmeye, ırkçı ve cinsiyetçi yorumlarda bulunmaya başladı. Tüm dünyanın gündemine oturan Grok'un kapatılması dahi gündeme geldi. Yetkili isimlerden bir açıklama beklenirken X'in CEO'su istifa etti, Elon Musk ise 'Bu platformda hiç sıkıcı bir anınız olmuyor' dedi.

Bu görmüş olduğunuz ise Grok'un değil, sahibinin yani Elon Musk'ın paylaşımı!

Bu görmüş olduğunuz ise Grok'un değil, sahibinin yani Elon Musk'ın paylaşımı!
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Peki bu paylaşım neyin nesi, nereden çıktı?

Tesla CEO'su Elon Musk, Austin, Teksas'ta kısa süre önce başlatılan 'insansız' taksi hizmeti Robotaxi'nin genişletilmiş haritasını paylaştı.Üstelik başka bir paylaşımında da “Daha Sert, Daha İyi, Daha Hızlı, Daha Güçlü” notunu düştü.

Gelin, yorumlara da bir göz atalım.

Gelin, yorumlara da bir göz atalım.
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"Bu arada dünyanın en zengin insanı"

"Bu arada dünyanın en zengin insanı"
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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