Grok Ne Yapsın?! Elon Musk'ın Tesla'nın Robotaxi Haritasına Verdiği Şekil Şaşkınlık Yarattı

Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda birbirinden ilginç paylaşımlara imza atıyor. X'e yapay zeka Grok'un da dahil olmasıyla kullanıcılar renkli anlar yaşamaya başladı. Fakat son günlerde işin rengi biraz değişti ve Grok, etiketlendiği gönderilerde küfürler etmeye başladı. Musk ise 'Bu platformda asla sıkıcı bir anınız olmuyor' diyerek yaşanan gerginliğe karşı tepkisini ortaya koydu.

Son olarak Tesla'nın sürücüsüz taksi uygulaması olan Robotaxi'nin hizmet alanı paylaşıldı. Fakat Elon Musk'ın paylaşımı, Grok'un bu tavırlarını açıklayacak cinsten.