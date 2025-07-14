Kene Savaşına Katılan Yavru Keklikten Lahmacuna Benzeyen Hırvatistan'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın en güzel gününü, en çok dikkat çeken tweetlerle kapatıyoruz. X'in komedi ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi, yüzleri güldürdü.
Keyifli okumalar...
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Hazırsanız, başlayalım...
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Çok haklı maalesef...
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Keklik ve kene savaşları denilince akan sular duruyor tabii...
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Son günlerde Grok sınır tanımıyor!
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Yarın görüşmek üzere 👋
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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