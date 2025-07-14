"Şöyle Fotoğrafımız Olmasın mı?" Dedirten İkonik Fotoğraflarla Güldürenler

Bazı fotoğraflar vardır ki o anın içinden çıkmak istemez, sonsuza kadar orada yaşamak istersiniz. Özellikle de poz vermeden, rastgele çekilen pozlar genellikle daha güzel çıkar. Peki bugüne kadar 'keşke benim de böyle bir fotoğrafım olsaydı' dediğiniz bir fotoğraf oldu mu?

X ahalisi bu kez de 'keşke benim de olsa' dedikleri fotoğraflarla güldürmeyi başardı.