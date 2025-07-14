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"Şöyle Fotoğrafımız Olmasın mı?" Dedirten İkonik Fotoğraflarla Güldürenler

"Şöyle Fotoğrafımız Olmasın mı?" Dedirten İkonik Fotoğraflarla Güldürenler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.07.2025 - 20:10

Bazı fotoğraflar vardır ki o anın içinden çıkmak istemez, sonsuza kadar orada yaşamak istersiniz. Özellikle de poz vermeden, rastgele çekilen pozlar genellikle daha güzel çıkar. Peki bugüne kadar 'keşke benim de böyle bir fotoğrafım olsaydı' dediğiniz bir fotoğraf oldu mu?

X ahalisi bu kez de 'keşke benim de olsa' dedikleri fotoğraflarla güldürmeyi başardı.

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Sevdiğiniz kişiyle güzel hayaller kurmuşsunuzdur.

Sevdiğiniz kişiyle güzel hayaller kurmuşsunuzdur.

Peki hiç beraber çekildiğiniz bir fotoğrafın hayalini kurdunuz mu? Gerek dizilerde, gerek filmlerde gerekse sosyal medyada bugüne kadar birbirinden güzel fotoğraflara denk geldik. Eminiz sizin de içinizden geçirdiğiniz bir poz vardır.

İlgili paylaşım bu şekildeydi ve birçok kullanıcıdan da yorumlar gecikmedi.

İlgili paylaşım bu şekildeydi ve birçok kullanıcıdan da yorumlar gecikmedi.
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Gelen cevaplara hem gülecek hem de hak vereceksiniz.

Gelen cevaplara hem gülecek hem de hak vereceksiniz.
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Bakalım neler var?

Bakalım neler var?
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Seçenekler oldukça fazla!

Seçenekler oldukça fazla!
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Peki siz hangisini isterdiniz? :)

Peki siz hangisini isterdiniz? :)
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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