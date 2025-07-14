Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Sıcaklardan bunaldığımız bugünlerde yüzünüzü güldürecek bir şeyler aradığınızı biliyoruz. Neyse ki bu haftaya da güzel bir şekilde başlamanızı sağlayacak haftanın en komik yemekli tweetleriyle geldik! X ahalisi, ne yaptı etti yemekleri de mizahlarına alet ederek güldürmeyi başardı.

Bakalım kimler nasıl güldürdü?