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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.07.2025 - 16:27

Sıcaklardan bunaldığımız bugünlerde yüzünüzü güldürecek bir şeyler aradığınızı biliyoruz. Neyse ki bu haftaya da güzel bir şekilde başlamanızı sağlayacak haftanın en komik yemekli tweetleriyle geldik! X ahalisi, ne yaptı etti yemekleri de mizahlarına alet ederek güldürmeyi başardı.

Bakalım kimler nasıl güldürdü?

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Salça oranı yerinde bir lahmacun.

Salça oranı yerinde bir lahmacun.
twitter.com

Bir de yanında akşamdan kalan pasta :)

Bir de yanında akşamdan kalan pasta :)
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Link var mı?

Link var mı?
twitter.com

Siz de "bir şey yenmiyor yiaa" diyenlerden misiniz?

Siz de "bir şey yenmiyor yiaa" diyenlerden misiniz?
twitter.com

Mantıklı geldi.

Mantıklı geldi.
twitter.com

Özellikle de ne pişirelim sorusu beni benden aldı.

Özellikle de ne pişirelim sorusu beni benden aldı.
twitter.com

Daha ne yapsın?

Daha ne yapsın?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Kokusu buraya kadar geldi

Kokusu buraya kadar geldi
twitter.com

Yukarıda bahsettiğimiz pasta bu değildi :(

Yukarıda bahsettiğimiz pasta bu değildi :(
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Her Karadenizliye tavsiye edilir :)

Her Karadenizliye tavsiye edilir :)
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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