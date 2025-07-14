Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Sıcaklardan bunaldığımız bugünlerde yüzünüzü güldürecek bir şeyler aradığınızı biliyoruz. Neyse ki bu haftaya da güzel bir şekilde başlamanızı sağlayacak haftanın en komik yemekli tweetleriyle geldik! X ahalisi, ne yaptı etti yemekleri de mizahlarına alet ederek güldürmeyi başardı.
Bakalım kimler nasıl güldürdü?
Başlıyoruz!
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Salça oranı yerinde bir lahmacun.
Bir de yanında akşamdan kalan pasta :)
👇🏻
Link var mı?
Siz de "bir şey yenmiyor yiaa" diyenlerden misiniz?
Mantıklı geldi.
Özellikle de ne pişirelim sorusu beni benden aldı.
Daha ne yapsın?
👇🏻
😂😂😂
Kokusu buraya kadar geldi
Yukarıda bahsettiğimiz pasta bu değildi :(
😂😂😂
Her Karadenizliye tavsiye edilir :)
Haftaya görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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