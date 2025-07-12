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Son Yılların En Sıkıcı Yazından Kedilere Karşı Yaşanan Mahcubiyete Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Son Yılların En Sıkıcı Yazından Kedilere Karşı Yaşanan Mahcubiyete Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2025 - 18:35

Haftanın en güzel gününü, en çok dikkat çeken tweetlerle kapatıyoruz. X'in komedi ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi. 

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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👇

Adını Feriha mı koydular bu nasıl endişe?

Asla hiçbir şey olmuyor.

Asla hiçbir şey olmuyor.
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Prens?

Prens?
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👇

👇
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İyi başlamıştın halbuki

İyi başlamıştın halbuki
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👇
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Heyecan heyecan.

Heyecan heyecan.
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Korktuktan sonraki o bakışları...

Korktuktan sonraki o bakışları...
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Y Kuşağı hem Z kuşağının hem X kuşağının gerisinde kalmayı nasıl başardı?

Y Kuşağı hem Z kuşağının hem X kuşağının gerisinde kalmayı nasıl başardı?
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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