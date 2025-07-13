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Flört Kurabiyesinden Fakir Derin Talu’ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Flört Kurabiyesinden Fakir Derin Talu’ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2025 - 17:07

Haftanın son gününü, her gün olduğu gibi yine günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in komedi ustaları, mizahlarıyla bir kez daha X'in gündemini belirledi. Bakalım, bugün hangi kullanıcıların tweetleri kahkaha tufanına yol açtı, hangileri beğeni yağmuruna tutularak viral oldu.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🙌

Gerçek yaz depresyonu.

Bu ve hayatının yarısını toplu taşımada geçirmek arasında seçim yapıyoruz.

Bu ve hayatının yarısını toplu taşımada geçirmek arasında seçim yapıyoruz.
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Her gün yaşlı hissedecek yeni bir şey buluyoruz.

Her gün yaşlı hissedecek yeni bir şey buluyoruz.
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👇

👇
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Türkiye'de tatil yapmaktan daha ucuz diyorlar...

Türkiye'de tatil yapmaktan daha ucuz diyorlar...
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Nasıl bir kurabiyeymiş o?

Nasıl bir kurabiyeymiş o?
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Haklı...

Yaratıcı fikirler yorumlara 👇

Yaratıcı fikirler yorumlara 👇
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Dünyanın en güzel pozu 😻

Dünyanın en güzel pozu 😻
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Yarın görüşürüz;

Yarın görüşürüz;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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