Köpek Sahipleri Paylaştıkları Videolarla "Köpekler Sahiplerine Benzer" Teorisini Doğruladı

Uzun süre birlikte yaşayan köpek ve insan arasında güçlü bir bağ kurulur ve bu bağ, mimiklerden ruh haline, hatta yürüyüş tarzına kadar pek çok ortak yönün gelişmesine neden olabilir. Sahibi sakin ve huzurluysa, köpeği de genellikle uysal olur; enerjik bir sahibi olan köpeklerse daha hareketli ve canlı olabilir. Hatta bazı araştırmalar, insanların kendilerine fiziksel olarak benzeyen köpekleri seçme eğiliminde olduğunu ortaya koymuş. Bu benzerlik, insanla hayvan arasındaki uyumun ve paylaşımın ne kadar derin olabileceğini gösteriyor.