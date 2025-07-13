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Köpek Sahipleri Paylaştıkları Videolarla "Köpekler Sahiplerine Benzer" Teorisini Doğruladı

Köpek Sahipleri Paylaştıkları Videolarla "Köpekler Sahiplerine Benzer" Teorisini Doğruladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2025 - 12:50 Son Güncelleme: 13.07.2025 - 12:57

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Köpekler, insanlık tarihinin en sadık dostlarından biri olarak binlerce yıldır hayatımızda. Sezgileri kuvvetlidir, duygulara karşı duyarlıdırlar ve sahiplerine karşı sonsuz bir bağlılık gösterirler. Ayırca arama kurtarma gibi alanlarda görev yaparak hayati olaylarda da başrolde yer alırlar. Oyuncu halleriyle neşe katar, koruyucu tavırlarıyla güven verirler. Onlarla yaşamak, yalnızca bir hayvanla değil, sadık bir dostla birlikte yaşamak demektir. Peki köpek sahipleri zamanla köpeklerine benzer teorisi doğru mu? Patili dostlarıyla video çeken insanlar bu teoriyi resmen kanıtladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Bu teoriye göre köpeklerin zamanla sahiplerine benzemesi, hem fiziksel hem de davranışsal açıdan sıkça gözlemlenen ilginç bir durum.

Bu teoriye göre köpeklerin zamanla sahiplerine benzemesi, hem fiziksel hem de davranışsal açıdan sıkça gözlemlenen ilginç bir durum.

Uzun süre birlikte yaşayan köpek ve insan arasında güçlü bir bağ kurulur ve bu bağ, mimiklerden ruh haline, hatta yürüyüş tarzına kadar pek çok ortak yönün gelişmesine neden olabilir. Sahibi sakin ve huzurluysa, köpeği de genellikle uysal olur; enerjik bir sahibi olan köpeklerse daha hareketli ve canlı olabilir. Hatta bazı araştırmalar, insanların kendilerine fiziksel olarak benzeyen köpekleri seçme eğiliminde olduğunu ortaya koymuş. Bu benzerlik, insanla hayvan arasındaki uyumun ve paylaşımın ne kadar derin olabileceğini gösteriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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