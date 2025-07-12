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Yeni İş Kuran Torunlarına Elinden Gelen Her Türlü Desteği Veren Dedenin Çabası Kalbinizi Isıtacak

Yeni İş Kuran Torunlarına Elinden Gelen Her Türlü Desteği Veren Dedenin Çabası Kalbinizi Isıtacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2025 - 21:02

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Yeni bir iş kurmak, hayal ve cesaretin harmanlandığı, belirsizliklerle dolu zorlu bir yolculuktur. Bu süreçte maddi zorlukların yanı sıra, kararsızlıklar, yorgunluklar ve zaman zaman başarısızlık korkusu girişimcinin omuzlarına ağır bir yük bindirir. İşte tam da bu noktada, özellikle aileden gelen destek hayati önem taşır. Bir omuz, bir söz, bir güven bakışı bile insanı yeniden ayağa kaldırabilir. Ailenin sunduğu moral, güven duygusu ve gerektiğinde sağladığı maddi-manevi destek, girişimcinin bu meşakkatli süreçte ayakta kalmasına, sabretmesine ve hayallerinden vazgeçmemesine büyük katkı sağlar.

Bir dede, yeni iş kuran torunları için elinden gelen her işi yaptı. İp eğirmekten, reklam filmi çekmeye kadar her alanda bir işin ucundan tutan dede kalpleri ısıttı.

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Buradan izleyebiliriz;

Dedelerle torunlar arasında kurulan bağ, hayatta nadir rastlanan saf ve karşılıksız sevgilerden biridir.

Dedelerle torunlar arasında kurulan bağ, hayatta nadir rastlanan saf ve karşılıksız sevgilerden biridir.

Bir dedenin torununa duyduğu sevgi, çoğu zaman kendi çocuğuna duyduğu sevgiden daha büyüktür. Dedelerle torunlar arasındaki bağ, kuşakları aşan özel ve derin bir sevgiyle örülüdür. Hayatın iki ucunu temsil eden bu ilişki, hem geçmişin tecrübelerini hem de geleceğin umudunu aynı çatı altında buluşturur. Dedeler, yaşam birikimleriyle torunlarına rehberlik ederken; torunlar da onların hayatına neşe, canlılık ve yeni bir anlam katar. Bu sebeple torunlarına yardım eden dedenin çabası hem kendisi için hem torunları için hayatlarının en anlamlı olaylarından biri.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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