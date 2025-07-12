Yeni İş Kuran Torunlarına Elinden Gelen Her Türlü Desteği Veren Dedenin Çabası Kalbinizi Isıtacak

Yeni bir iş kurmak, hayal ve cesaretin harmanlandığı, belirsizliklerle dolu zorlu bir yolculuktur. Bu süreçte maddi zorlukların yanı sıra, kararsızlıklar, yorgunluklar ve zaman zaman başarısızlık korkusu girişimcinin omuzlarına ağır bir yük bindirir. İşte tam da bu noktada, özellikle aileden gelen destek hayati önem taşır. Bir omuz, bir söz, bir güven bakışı bile insanı yeniden ayağa kaldırabilir. Ailenin sunduğu moral, güven duygusu ve gerektiğinde sağladığı maddi-manevi destek, girişimcinin bu meşakkatli süreçte ayakta kalmasına, sabretmesine ve hayallerinden vazgeçmemesine büyük katkı sağlar.

Bir dede, yeni iş kuran torunları için elinden gelen her işi yaptı. İp eğirmekten, reklam filmi çekmeye kadar her alanda bir işin ucundan tutan dede kalpleri ısıttı.