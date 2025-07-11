Boşuna Kedi Şehri Demedik: Bakırköy’de Seyir Halindeki Bir Makinist, Raylardaki Kediyi Görünce Treni Durdurdu

Artık kedilerin başkenti olarak bilinen İstanbul, bu sevimli dostlarının varlığıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her adımda özgürce dolaşan kedilerin görüntülerini paylaşan turistler İstanbul'a artık 'Catstanbul' diyor. Beğeni toplayan videolarla kediler resmen kentin ücretsiz tanıtımını yapıyor.
Yine İstanbul'da kalpleri ısıtan bir olay meydana geldi. Bakırköy, İstanbul'da Marmaray trenini kullanan bir makinist, rayların üzerinde bir kedi fark etti ve hemen treni durdurdu. Treninden inerek kediyi alan makinist onu peronda bekleyen yolculardan birine uzattı. Bu olaya tanık olan vatandaşlar, makinistin bu özverili davranışını alkışlarla karşıladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
İstanbul sokaklarında özgürce dolaşan kediler, şehrin simgelerinden biri haline gelmiş durumda.
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