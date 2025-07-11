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Boşuna Kedi Şehri Demedik: Bakırköy’de Seyir Halindeki Bir Makinist, Raylardaki Kediyi Görünce Treni Durdurdu

Boşuna Kedi Şehri Demedik: Bakırköy’de Seyir Halindeki Bir Makinist, Raylardaki Kediyi Görünce Treni Durdurdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2025 - 20:17

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Artık kedilerin başkenti olarak bilinen İstanbul, bu sevimli dostlarının varlığıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her adımda özgürce dolaşan kedilerin görüntülerini paylaşan turistler İstanbul'a artık 'Catstanbul' diyor. Beğeni toplayan videolarla kediler resmen kentin ücretsiz tanıtımını yapıyor. 

Yine İstanbul'da kalpleri ısıtan bir olay meydana geldi. Bakırköy, İstanbul'da Marmaray trenini kullanan bir makinist, rayların üzerinde bir kedi fark etti ve hemen treni durdurdu. Treninden inerek kediyi alan makinist onu peronda bekleyen yolculardan birine uzattı. Bu olaya tanık olan vatandaşlar, makinistin bu özverili davranışını alkışlarla karşıladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

İstanbul sokaklarında özgürce dolaşan kediler, şehrin simgelerinden biri haline gelmiş durumda.

İstanbul sokaklarında özgürce dolaşan kediler, şehrin simgelerinden biri haline gelmiş durumda.

Tarihi yarımadadan Boğaz kıyılarına kadar hemen her köşede rastlanan bu sevimli dostlar, özellikle turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Kafelerde masaların üzerine çıkan, cami avlularında güneşlenen ya da antik kalıntılar arasında gezinen kediler, İstanbul’un sıcak ve samimi ruhunu yansıtan detaylardan biri olarak görülüyor. Ziyaretçiler hem kedileri beslemekten keyif alıyor hem de bu sokak hayvanlarının toplum tarafından sahiplenilmesine hayran kalıyor. Bu özgün manzara, İstanbul’a gelen turistlerin hafızasında şehri daha da özel kılıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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