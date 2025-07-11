Boşuna Kedi Şehri Demedik: Bakırköy’de Seyir Halindeki Bir Makinist, Raylardaki Kediyi Görünce Treni Durdurdu

Tarihi yarımadadan Boğaz kıyılarına kadar hemen her köşede rastlanan bu sevimli dostlar, özellikle turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Kafelerde masaların üzerine çıkan, cami avlularında güneşlenen ya da antik kalıntılar arasında gezinen kediler, İstanbul’un sıcak ve samimi ruhunu yansıtan detaylardan biri olarak görülüyor. Ziyaretçiler hem kedileri beslemekten keyif alıyor hem de bu sokak hayvanlarının toplum tarafından sahiplenilmesine hayran kalıyor. Bu özgün manzara, İstanbul’a gelen turistlerin hafızasında şehri daha da özel kılıyor.