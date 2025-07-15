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Gurbetçi Siteminden Sıkılandan İspanya’nın Esra Erol’una Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gurbetçi Siteminden Sıkılandan İspanya’nın Esra Erol’una Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.07.2025 - 17:00

Haftanın en sıkıcı gününü, en çok dikkat çeken tweetlerle kapatarak güne biraz renk katıyoruz. X'in komedi ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi. 

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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Devamını yazmayı unutmuşlardır belki.

Devamını yazmayı unutmuşlardır belki.
twitter.com

Hayır atsız at yarışı.

👇

2025 yılında bazılarının spor kavramı hala çok farklı olduğu için.

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👇

Fiyatlardan falan da haberimiz oluyor da çıkmıyoruz evden.

Bir nesil için böyle kesinlikle.

Bir nesil için böyle kesinlikle.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Çok çalışıyoruz, bayrağımızı görünc...

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Ekran tasarımı tamamen aynı, çalmışlar.

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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