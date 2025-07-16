Yolculuk Sırasında Bebekli Aile İstemeyen X Kullanıcısının “Ata Binin” Önerisi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Bebekli aileler için seyahat etmek tatilden çok maratona dönüşüyor. Valiz hazırlığından yolculuk esnasındaki duraklamalara, çevre baskısından uyku düzeni bozulmalarına kadar birçok zorluk, aileleri hem fiziksel hem duygusal olarak zorluyor. Ailelerin bebekler ağlarken çevre rahatsız olmasın diye verdiği mücadele ve yaşadığı stres yolculuğu kabusa çeviriyor. Bu noktada ailelerle empati kurmak büyük önem taşırken X'te tepki çeken bir paylaşım yapıldı. Bir kullanıcı bebekli ailelere 'Atla' seyahat önerisinde bulundu. Kullanıcılardan bu yoruma tepki yağdıran da vardı destekleyen de. Bebekli aileler ise yaşadığı zorluğu paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyayı ikiy paylaşım şöyleydi👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu paylaşıma destek çıkan da oldu tepki gösteren de👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Kimse ağlayan bir çocuk/bebek istemez etrafında ama kardeşim bu kadar da katı olunmaz ki. Çocuk ağlayınca etraftaki insanların bakışları daha çok stres ve pa... Devamını Gör
Acaba kendisi bu yaşa güncelleme alıp mı geldi? Yani hiç bebek olmadı mı? Ailesi ondan dolayı bu tür sıkıntılar çekmedi mi? Belirli yaştan sonra bebek ağlama... Devamını Gör
mesela bende çok rahatsız olurum hele hiç bir şey yokmuş gibi davranan ailelere daha çok e Bi zahmet sustur yani sırf bu yüzden kulaklık takıp son ses müzik ... Devamını Gör