Yolculuk Sırasında Bebekli Aile İstemeyen X Kullanıcısının “Ata Binin” Önerisi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Bebekli aileler için seyahat etmek tatilden çok maratona dönüşüyor. Valiz hazırlığından yolculuk esnasındaki duraklamalara, çevre baskısından uyku düzeni bozulmalarına kadar birçok zorluk, aileleri hem fiziksel hem duygusal olarak zorluyor. Ailelerin bebekler ağlarken çevre rahatsız olmasın diye verdiği mücadele ve yaşadığı stres yolculuğu kabusa çeviriyor. Bu noktada ailelerle empati kurmak büyük önem taşırken X'te tepki çeken bir paylaşım yapıldı. Bir kullanıcı bebekli ailelere 'Atla' seyahat önerisinde bulundu. Kullanıcılardan bu yoruma tepki yağdıran da vardı destekleyen de. Bebekli aileler ise yaşadığı zorluğu paylaştı.