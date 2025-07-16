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Yolculuk Sırasında Bebekli Aile İstemeyen X Kullanıcısının “Ata Binin” Önerisi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Yolculuk Sırasında Bebekli Aile İstemeyen X Kullanıcısının “Ata Binin” Önerisi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.07.2025 - 16:03

Bebekli aileler için seyahat etmek tatilden çok maratona dönüşüyor. Valiz hazırlığından yolculuk esnasındaki duraklamalara, çevre baskısından uyku düzeni bozulmalarına kadar birçok zorluk, aileleri hem fiziksel hem duygusal olarak zorluyor. Ailelerin bebekler ağlarken çevre rahatsız olmasın diye verdiği mücadele ve yaşadığı stres yolculuğu kabusa çeviriyor. Bu noktada ailelerle empati kurmak büyük önem taşırken X'te tepki çeken bir paylaşım yapıldı. Bir kullanıcı bebekli ailelere 'Atla' seyahat önerisinde bulundu. Kullanıcılardan bu yoruma tepki yağdıran da vardı destekleyen de. Bebekli aileler ise yaşadığı zorluğu paylaştı.

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Sosyal medyayı ikiy paylaşım şöyleydi👇🏻

Sosyal medyayı ikiy paylaşım şöyleydi👇🏻
twitter.com

X'te '@pikapikkaacu' isimli kullanıcı, 'Bebeğiniz ağlıyorsa yalvarırım sehirler arası otobüse binmeyin ya ata falan binin Göktürkler gibi' mesajını paylaştı.

Bu paylaşıma destek çıkan da oldu tepki gösteren de👇🏻

Bu paylaşıma destek çıkan da oldu tepki gösteren de👇🏻
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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