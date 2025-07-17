Sadece Yüzünün Yarısı Kızarıyor ve Terliyor: Harlequin Sendromunu Daha Önce Duymuş muydunuz?
Kaynak: https://www.tiktok.com/@sydneypatrice...
Egzersiz sırasında yüzün yalnızca bir tarafının kızarıp terlemesi nadir görülen bir durum. Harlequin sendromu olarak adlandırılan bu rahatsızlık sinir sistemindeki belirli bir hasarın sonucu olarak ortaya çıkıyor. ABD’de yaşayan fizyoterapist Sydney Patrice, bu sendromla yaşadığını TikTok üzerinden paylaştığı bir videoyla anlattı. Bu süreçte nelere dikkat ettiğini de anlatmadan geçmedi!
İşte detaylar...
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ABD’nin Baltimore kentinde yaşayan 26 yaşındaki fizyoterapist Sydney Patrice, TikTok’ta paylaştığı videoda egzersiz yaptığında sadece yüzünün bir yarısının kızarıp terlediğini, diğer yarısının ise tamamen soluk ve kuru kaldığını anlattı.
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Horner sendromunda göz kapağı düşüklüğü, göz bebeği küçülmesi ve yüzde tek taraflı terleme kaybı görülüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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