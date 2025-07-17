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Sadece Yüzünün Yarısı Kızarıyor ve Terliyor: Harlequin Sendromunu Daha Önce Duymuş muydunuz?

Sadece Yüzünün Yarısı Kızarıyor ve Terliyor: Harlequin Sendromunu Daha Önce Duymuş muydunuz?

Hastalık
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 11:37

Egzersiz sırasında yüzün yalnızca bir tarafının kızarıp terlemesi nadir görülen bir durum. Harlequin sendromu olarak adlandırılan bu rahatsızlık sinir sistemindeki belirli bir hasarın sonucu olarak ortaya çıkıyor. ABD’de yaşayan fizyoterapist Sydney Patrice, bu sendromla yaşadığını TikTok üzerinden paylaştığı bir videoyla anlattı. Bu süreçte nelere dikkat ettiğini de anlatmadan geçmedi!

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sydneypatrice...
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ABD’nin Baltimore kentinde yaşayan 26 yaşındaki fizyoterapist Sydney Patrice, TikTok’ta paylaştığı videoda egzersiz yaptığında sadece yüzünün bir yarısının kızarıp terlediğini, diğer yarısının ise tamamen soluk ve kuru kaldığını anlattı.

ABD’nin Baltimore kentinde yaşayan 26 yaşındaki fizyoterapist Sydney Patrice, TikTok’ta paylaştığı videoda egzersiz yaptığında sadece yüzünün bir yarısının kızarıp terlediğini, diğer yarısının ise tamamen soluk ve kuru kaldığını anlattı.

Bu durumun geçen yıl geçirdiği boyun ameliyatı sırasında sinirlerinden birinin zarar görmesinden kaynaklandığını söylüyor.

Nöroşirürji uzmanı Dr. Betsy Grunch da sosyal medyada durumu açıklayan bir yorum yaptı: “Otonom sinir sistemine zarar gelmesi durumunda Horner sendromu ya da Harlequin sendromu ortaya çıkabiliyor. Vücudumuzun ‘savaş ya da kaç’ mekanizmasında görev alan sempatik zincir, omurganın ön yüzeyinde yer alır. Eğer bu zincirin bir tarafı hasar görürse, o yüze giden sinir yolları da etkilenir.”

Horner sendromunda göz kapağı düşüklüğü, göz bebeği küçülmesi ve yüzde tek taraflı terleme kaybı görülüyor.

Horner sendromunda göz kapağı düşüklüğü, göz bebeği küçülmesi ve yüzde tek taraflı terleme kaybı görülüyor.

Harlequin sendromunda ise yüzün sadece bir tarafında kızarma ve terleme olurken diğer taraf tamamen tepkisiz kalıyor.

Bu sendrom, boyundan öne doğru yapılan cerrahilerde çok nadir de olsa görülebiliyor. Cleveland Clinic’e göre ABD’de bin kişiden az sayıda vakaya rastlanmış durumda. İlk kez 1988 yılında tıbbi literatürde tanımlanan bu durum genellikle geçici ve zararsız kabul edilse de bazı hastalarda kalıcı olabiliyor.

Sydney’nin yaşadığı örnekte olduğu gibi, nadiren Harlequin ve Horner sendromu birlikte de görülebiliyor. Her iki durumda da vücudun sempatik sinir zincirine gelen hasar belirleyici oluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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