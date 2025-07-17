Sadece Yüzünün Yarısı Kızarıyor ve Terliyor: Harlequin Sendromunu Daha Önce Duymuş muydunuz?

Harlequin sendromunda ise yüzün sadece bir tarafında kızarma ve terleme olurken diğer taraf tamamen tepkisiz kalıyor.

Bu sendrom, boyundan öne doğru yapılan cerrahilerde çok nadir de olsa görülebiliyor. Cleveland Clinic’e göre ABD’de bin kişiden az sayıda vakaya rastlanmış durumda. İlk kez 1988 yılında tıbbi literatürde tanımlanan bu durum genellikle geçici ve zararsız kabul edilse de bazı hastalarda kalıcı olabiliyor.

Sydney’nin yaşadığı örnekte olduğu gibi, nadiren Harlequin ve Horner sendromu birlikte de görülebiliyor. Her iki durumda da vücudun sempatik sinir zincirine gelen hasar belirleyici oluyor.