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Mutlu Olan Çiftlerin Gün İçerisinde Yaptığı 5 Alışkanlık

Mutlu Olan Çiftlerin Gün İçerisinde Yaptığı 5 Alışkanlık

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 10:19

Sağlıklı ve uzun ömürlü ilişkiler, yalnızca özel günlerdeki büyük jestlerle değil, günlük hayatta gösterilen küçük ama anlamlı davranışlarla güçlenir. Yoğun iş temposu içinde bile duygusal bağlarını koruyabilen çiftler, gün içinde bazı alışkanlıkları rutin haline getirerek ilişkilerini besler. Psikolog Mark Travers’a göre, mutlu çiftlerin çoğu farkında bile olmadan bu basit ama etkili adımları atıyor. İşte, güçlü ilişkilerin temelini oluşturan o 5 alışkanlık...

Kaynak: https://www.themirror.com/lifestyle/d...
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İlişkiler yalnızca hafta sonlarının büyük jestleriyle değil, hafta içi yapılan küçük ama anlamlı adımlarla güçleniyor.

Psikolog Mark Travers, CNBC Make It’e verdiği demeçte, en sağlam ilişkilerin hafta içi boyunca sürdürdüğü 5 basit alışkanlığı paylaştı. Bu alışkanlıklar, yoğun iş temposuna rağmen duygusal bağı canlı tutuyor ve çiftlerin birbirine daha da yakın hissetmesini sağlıyor.

İşte o 5 alışkanlık...

Güne Küçük Birlikteliklerle Başlıyorlar

Sabahları koşturmacalı geçse de mutlu çiftler, birlikte kahvaltı yapmak ya da kısa bir sohbet etmek gibi ortak rutinlerle güne başlıyor. Önemli olan ne yaptığınız değil, birlikte zaman geçirme niyetiniz.

Gün İçinde Ufak Mesajlarla Temas Halindeler

Yoğun iş saatlerinde bile sevdiğiniz kişiden gelen bir “Yemek yedin mi?” mesajı ya da tatlı bir GIF moral kaynağı olabiliyor. Bu küçük dokunuşlar, sevildiğinizi hissettiriyor ve bağı taze tutuyor.

Kendilerine Zaman Ayırmayı İhmal Etmiyorlar

İlişkinin sağlıklı ilerlemesi için bireysel alanlar da önemli. İş çıkışı tek başına bir yürüyüş yapmak ya da sevdiğiniz diziden bir bölüm izlemek, ruh halinizi dengeleyip partnerinize daha huzurlu dönmenizi sağlıyor.

Akşamları Birlikte Zaman Geçiriyorlar

Günün sonunda birlikte yemek yemek, birkaç dakika sarılmak ya da günü birlikte değerlendirmek... Ne kadar kısa olursa olsun, bu “biz zamanı” ilişkinin temel taşlarından biri.

Her Gece Küçük Bir Check-in Yapıyorlar

“Gerçekten nasılsın?” gibi sorularla yapılan gece sohbetleri, hem günün stresini atmanızı sağlıyor hem de duygusal yakınlığı artırıyor. Ufak teşekkürler ya da özürler bile ilişkinin ritmini belirliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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