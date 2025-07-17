Mutlu Olan Çiftlerin Gün İçerisinde Yaptığı 5 Alışkanlık
Kaynak: https://www.themirror.com/lifestyle/d...
Sağlıklı ve uzun ömürlü ilişkiler, yalnızca özel günlerdeki büyük jestlerle değil, günlük hayatta gösterilen küçük ama anlamlı davranışlarla güçlenir. Yoğun iş temposu içinde bile duygusal bağlarını koruyabilen çiftler, gün içinde bazı alışkanlıkları rutin haline getirerek ilişkilerini besler. Psikolog Mark Travers’a göre, mutlu çiftlerin çoğu farkında bile olmadan bu basit ama etkili adımları atıyor. İşte, güçlü ilişkilerin temelini oluşturan o 5 alışkanlık...
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İlişkiler yalnızca hafta sonlarının büyük jestleriyle değil, hafta içi yapılan küçük ama anlamlı adımlarla güçleniyor.
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İşte o 5 alışkanlık...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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