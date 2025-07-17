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Hindistan Değil Türkiye: İstanbul Trafiğinde Artan Motosiklet Yoğunluğu Yoksulluğun Simgesi mi?

Hindistan Değil Türkiye: İstanbul Trafiğinde Artan Motosiklet Yoğunluğu Yoksulluğun Simgesi mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.07.2025 - 12:09

İstanbul trafiğinde motosiklet yoğunluğu X'te paylaşılan bir videoyla gündeme geldi. Kısa sürede gündem olan video, yoksulluk yorumlarını da beraberinde getirdi. Sosyal medyada 'Hindistan değil Türkiye' yorumları yapılırken kimi kullanıcı ekonomik krizin boyutunun bu videoyla gözler önüne serildiğini savundu. Hadi gelin hep birlikte gündem olan o videoya ve yorumlara birlikte göz atalım.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Bu video sosyal medyada 'yoksulluk' yorumlarını da beraberinde getirdi. Yorumlardan bazıları şöyle oldu👇🏻

Bu video sosyal medyada 'yoksulluk' yorumlarını da beraberinde getirdi. Yorumlardan bazıları şöyle oldu👇🏻
twitter.com

'Tamamen yoksulluk belirtisi şundan 10 sene önce kimsenin ben motor falan aldığını hatırlamıyorum motora çok düşkün olanlar hariç kimse binmezdi. İyi kötü arabasını alırdı insanlar'

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twitter.com

'Çünkü dünyanın en yoksul ülkelerinden birisiyiz, en kötü araba olmuş 1 milyon TL. İnsanların kiraları maaşlarından daha fazla. Araba almayı geçtim otobüse binmek bile pahalı geliyor. Avrupa’ya gidiyoruz diye bindirildiğimiz otobüsten hindistan’a geldik diye indirildik…'

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'Motor yoğunluğundan araba süremez hale geldik. Kurallara da uyan yok doğru dürüst. En hafif kazada ölüm riski var. Sırf bu gibi sebeplerden arabaya araç kamerası taktırdım.'

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'Neden Hindistan, Pakistan, İran, Bangladeş ve Türkiye gibi ülkelerde bu kadar fazla scooter trafikte hiç düşündünüz mü? Motor tutkusundandır :) Bu ülkelerde motor tutkusu çok yüksek :) ahahahaha :)'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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