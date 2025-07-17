Hindistan Değil Türkiye: İstanbul Trafiğinde Artan Motosiklet Yoğunluğu Yoksulluğun Simgesi mi?
İstanbul trafiğinde motosiklet yoğunluğu X'te paylaşılan bir videoyla gündeme geldi. Kısa sürede gündem olan video, yoksulluk yorumlarını da beraberinde getirdi. Sosyal medyada 'Hindistan değil Türkiye' yorumları yapılırken kimi kullanıcı ekonomik krizin boyutunun bu videoyla gözler önüne serildiğini savundu. Hadi gelin hep birlikte gündem olan o videoya ve yorumlara birlikte göz atalım.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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Bu video sosyal medyada 'yoksulluk' yorumlarını da beraberinde getirdi. Yorumlardan bazıları şöyle oldu👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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