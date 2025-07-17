Hindistan Değil Türkiye: İstanbul Trafiğinde Artan Motosiklet Yoğunluğu Yoksulluğun Simgesi mi?

İstanbul trafiğinde motosiklet yoğunluğu X'te paylaşılan bir videoyla gündeme geldi. Kısa sürede gündem olan video, yoksulluk yorumlarını da beraberinde getirdi. Sosyal medyada 'Hindistan değil Türkiye' yorumları yapılırken kimi kullanıcı ekonomik krizin boyutunun bu videoyla gözler önüne serildiğini savundu. Hadi gelin hep birlikte gündem olan o videoya ve yorumlara birlikte göz atalım.