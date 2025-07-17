Yeni Emeklilik Sistemi Yolda! Şimşek ve Işıkhan'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP’nin hafta sonu Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen istişare toplantısında açıklamalarda bulundu. Mevcut emeklilik sistemini eleştiren Bakan Şimşek, yeni emeklilik sistemine yeşil ışık yaktı. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre Bakan Şimşek, şunları dedi:

“Birçok kez bana 3 bin prim günü olanla 9 bin prim günü olan aynı maaşı almamaları gerektiğine yönelik serzenişler geliyor. Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu, farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı.”

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emeklilik sistemi ile ilgili çalışma yapıldığını belirtti. Bakan Işıkhan, sistemin ödenen prim kadar maaş alınması yönünde revize edilmesi gerektiğinin altını çizdi.