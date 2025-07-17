Yeni Emeklilik Sistemi Yolda! Şimşek ve Işıkhan'dan Dikkat Çeken Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni emeklilik sistemine yeşil ışık yaktı. Mevcut emeklilik sistemine dair eleştirilerini dile getiren Bakan Şimşek’in sözlerine destek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Bakan Işıkhan, emeklilik sistemi ile ilgili çalışma yapıldığını belirtti.
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Emeklilik sistemi değişiyor mu?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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