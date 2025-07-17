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Yeni Emeklilik Sistemi Yolda! Şimşek ve Işıkhan'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Yeni Emeklilik Sistemi Yolda! Şimşek ve Işıkhan'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.07.2025 - 10:56

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni emeklilik sistemine yeşil ışık yaktı. Mevcut emeklilik sistemine dair eleştirilerini dile getiren Bakan Şimşek’in sözlerine destek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Bakan Işıkhan, emeklilik sistemi ile ilgili çalışma yapıldığını belirtti. 

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Emeklilik sistemi değişiyor mu?

Emeklilik sistemi değişiyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP’nin hafta sonu Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen istişare toplantısında açıklamalarda bulundu. Mevcut emeklilik sistemini eleştiren Bakan Şimşek, yeni emeklilik sistemine yeşil ışık yaktı. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre Bakan Şimşek, şunları dedi:

“Birçok kez bana 3 bin prim günü olanla 9 bin prim günü olan aynı maaşı almamaları gerektiğine yönelik serzenişler geliyor. Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu, farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı.”

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emeklilik sistemi ile ilgili çalışma yapıldığını belirtti. Bakan Işıkhan,  sistemin ödenen prim kadar maaş alınması yönünde revize edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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