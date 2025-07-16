Rekabet Kurulu İki Kozmetik Markasına Soruşturma Açtı
Rekabet Kurulu, kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyesi sektörlerinde faaliyet gösteren Cosmox Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Vitaceel Kozmetik Gıda İth. İhr. San. ve Tic. AŞ, The Ceel Kozmetik İç ve Dış Ticaret AŞ ve Ceel Kozmetik ve Gıda AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açtı.
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Rekabet Kurulu iki kozmetik markasına soruşturma açtı.
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"Ürünlerinin yeniden satış fiyatlarını tespit ettikleri gerekçesiyle..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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