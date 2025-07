Rekabet Kurulu İki Kozmetik Markasına Soruşturma Açtı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kurul; kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyesi alanında faaliyet gösteren bazı şirketlerle ilgili yürütülen ön araştırmayı tamamladı.

Araştırmada, söz konusu firmaların ürünlerinin yeniden satış fiyatlarını belirledikleri şüphesi öne çıktı. Bu kapsamda, Bobel markasını bünyesinde bulunduran Cosmox Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile The Ceel markası altında faaliyet gösteren Vitaceel Kozmetik Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ, The Ceel Kozmetik İç ve Dış Ticaret AŞ ve Ceel Kozmetik ve Gıda AŞ'nin oluşturduğu ekonomik bütünlük hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Ancak Kurum, alınan bu kararın şirketlerin kanunu ihlal ettiği ya da kesin bir ceza alacağı anlamına gelmediğini de vurguladı.