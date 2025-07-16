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Ekonomi
Rekabet Kurulu İki Kozmetik Markasına Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu İki Kozmetik Markasına Soruşturma Açtı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.07.2025 - 16:57

Rekabet Kurulu, kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyesi sektörlerinde faaliyet gösteren Cosmox Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Vitaceel Kozmetik Gıda İth. İhr. San. ve Tic. AŞ, The Ceel Kozmetik İç ve Dış Ticaret AŞ ve Ceel Kozmetik ve Gıda AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açtı.

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Rekabet Kurulu iki kozmetik markasına soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu iki kozmetik markasına soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kurul; kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyesi alanında faaliyet gösteren bazı şirketlerle ilgili yürütülen ön araştırmayı tamamladı.

Araştırmada, söz konusu firmaların ürünlerinin yeniden satış fiyatlarını belirledikleri şüphesi öne çıktı. Bu kapsamda, Bobel markasını bünyesinde bulunduran Cosmox Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile The Ceel markası altında faaliyet gösteren Vitaceel Kozmetik Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ, The Ceel Kozmetik İç ve Dış Ticaret AŞ ve Ceel Kozmetik ve Gıda AŞ'nin oluşturduğu ekonomik bütünlük hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Ancak Kurum, alınan bu kararın şirketlerin kanunu ihlal ettiği ya da kesin bir ceza alacağı anlamına gelmediğini de vurguladı.

"Ürünlerinin yeniden satış fiyatlarını tespit ettikleri gerekçesiyle..."

"Ürünlerinin yeniden satış fiyatlarını tespit ettikleri gerekçesiyle..."

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Ürünlerinin yeniden satış fiyatlarını tespit ettikleri gerekçesiyle yürütülen önaraştırma neticesinde, Bobel markasıyla faaliyet gösteren Cosmox Kozmetik ile The Ceel markalı ürünlerle faaliyet gösteren Vitaceel Kozmetik, The Ceel Kozmetik ve Ceel Kozmetik’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında, önaraştırmada elde edilen deliller ciddi ve yeterli bulunarak söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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