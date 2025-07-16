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SGK Uzmanı İsa Karakaş, Asgari Ücrete Eylül'de Zam Yapmanın Kaçınılmaz Olduğunu Söyledi

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Asgari Ücrete Eylül'de Zam Yapmanın Kaçınılmaz Olduğunu Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2025 - 16:36

Asgari ücretin alım gücüyle ilgili tartışmalar devam ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. TGRT Haber’e konuşan Karakaş, yıl başından bu yana asgari ücretin yüzde 5’in üzerinde değer kaybettiğini belirtti. “İnanılmaz bir ekonomik baskı var. 22 bin TL ile özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde geçinmek mümkün değil” diyen Karakaş, alım gücündeki erimenin artık görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

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SGK Uzmanı İsa Karakaş, bugün TGRT Haber ekranlarında asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, bugün TGRT Haber ekranlarında asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.

Karakaş, TÜİK verilerine işaret ederek büyükşehirlerde yaşanan barınma krizine dikkat çekti: “15 bin liranın altında ev bile yok. Haftalık 45 saat çalışmayla, bu asgari ücretle gıda ihtiyacını bile karşılamak mümkün değil.”

Asgari ücretin temel ihtiyaçları karşılamaktan uzaklaştığını belirten Karakaş, mevcut rakamların çalışanların geçim mücadelesini daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Asgari ücretlinin enflasyona ezildiğinin tescillendiğini savunan Karakaş, geçen yılla kıyaslama yaptı.

Asgari ücretlinin enflasyona ezildiğinin tescillendiğini savunan Karakaş, geçen yılla kıyaslama yaptı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, geçen yıl asgari ücrete yapılan artışa rağmen çalışanların enflasyon karşısında ezildiğini belirtti. 17 bin TL’den 22 bin TL’ye çıkarılan asgari ücretin yüzde 34 oranında artırıldığını hatırlatan Karakaş, 'Ancak yüzde 14,38 oranında enflasyonun altında bir zam yapıldı. Temmuz ayında TÜİK enflasyonu yüzde 16,67 olarak açıklandı. Buna göre, asgari ücretlilerin enflasyona ezildiği tescillenmiş oldu' ifadelerini kullandı.

Karakaş, Eylül ayı için bir düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Karakaş, Eylül ayı için bir düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, enflasyonun TÜİK verilerine göre dizginlendiğini savunarak, faiz indirimiyle birlikte asgari ücrete zam yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Karakaş, “Temmuzdan itibaren artık faiz düşüşü bekliyoruz. TÜİK enflasyonuna göre enflasyon dizginlendi. Faiz düşüşüyle birlikte asgari ücrete zam yapılması şart” dedi.

Karakaş, maaş erimesinden sadece asgari ücretlilerin değil, özel sektör çalışanları ve beyaz yakalıların da etkilendiğini vurguladı: “Geçen yıldan beri güncelleme yapılmadığı için kamu işçileriyle özel sektör çalışanları arasında inanılmaz bir makas açıldı. Hükümetin eylül ayında bir düzeltme yapması kaçınılmaz.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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