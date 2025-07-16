SGK Uzmanı İsa Karakaş, Asgari Ücrete Eylül'de Zam Yapmanın Kaçınılmaz Olduğunu Söyledi
Asgari ücretin alım gücüyle ilgili tartışmalar devam ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken açıklamalar geldi. TGRT Haber’e konuşan Karakaş, yıl başından bu yana asgari ücretin yüzde 5’in üzerinde değer kaybettiğini belirtti. “İnanılmaz bir ekonomik baskı var. 22 bin TL ile özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde geçinmek mümkün değil” diyen Karakaş, alım gücündeki erimenin artık görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.
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SGK Uzmanı İsa Karakaş, bugün TGRT Haber ekranlarında asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.
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Asgari ücretlinin enflasyona ezildiğinin tescillendiğini savunan Karakaş, geçen yılla kıyaslama yaptı.
Karakaş, Eylül ayı için bir düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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