SGK Uzmanı İsa Karakaş, Asgari Ücrete Eylül'de Zam Yapmanın Kaçınılmaz Olduğunu Söyledi

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, enflasyonun TÜİK verilerine göre dizginlendiğini savunarak, faiz indirimiyle birlikte asgari ücrete zam yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Karakaş, “Temmuzdan itibaren artık faiz düşüşü bekliyoruz. TÜİK enflasyonuna göre enflasyon dizginlendi. Faiz düşüşüyle birlikte asgari ücrete zam yapılması şart” dedi.

Karakaş, maaş erimesinden sadece asgari ücretlilerin değil, özel sektör çalışanları ve beyaz yakalıların da etkilendiğini vurguladı: “Geçen yıldan beri güncelleme yapılmadığı için kamu işçileriyle özel sektör çalışanları arasında inanılmaz bir makas açıldı. Hükümetin eylül ayında bir düzeltme yapması kaçınılmaz.”