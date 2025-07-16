Tekirdağ'daki Yangın Çanakkale’ye Sıçramıştı: Malkara Çanakkale Otoyolu’nun Bir Kısmı Kapatıldı
Dün akşam saatlerinde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede artmış ve alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı. Yangın Çanakkale’ye de sıçrarken bugün de etkisini sürdürdü.
Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendirilmeye başlandı.
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Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı.
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Otoyolun bir kısmı ulaşıma kapandı.
Yangından görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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