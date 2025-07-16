İsrail, Suriye'de Cumhurbaşkanlığı Sarayını Vurdu, O Anlar Canlı Yayında Görüldü
Suriye'de tansiyon yeniden yükseldi. Ülkenin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi militanlarla Suriye ordusu arasında son günlerde şiddetlenen çatışmalara İsrail'in de doğrudan müdahil olduğu bildirildi. Sadece birkaç gün içinde yüzlerce Suriye askerinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, başkent Şam'da da bugün patlama sesleri duyuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suriye'de yeniden gerilim tırmanıyor. Dürzi militanlar ile Suriye ordusu karşı karşıya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduklarını duyuran İsrail bir saldırı da cumhurbaşkanlığı sarayına gerçekleştirdi.
O anlar canlı yayında bu görüntülerle izleyenlere ulaştı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın