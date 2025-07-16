İsrail, Suriye'de Cumhurbaşkanlığı Sarayını Vurdu, O Anlar Canlı Yayında Görüldü

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, başkent Şam'da güçlü bir patlama sesinin duyulduğunu bildirerek, 'Patlamanın kaynağına ilişkin incelemeler sürüyor' açıklamasında bulundu. Gelişmelerin ardından İsrail ordusu da resmi bir açıklama yayımlayarak, “İsrail Savunma Kuvvetleri, siyasi otoritelerden gelen talimatlar doğrultusunda operasyonlar gerçekleştiriyor ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı kalmayı sürdürüyor” ifadelerine yer verdi.

İsrail’in saldırısıyla ilgili tepkiler sürerken, ülkeye yönelik bir hava operasyonu daha gerçekleştirildi. Son gelişmede İsrail’in hedef aldığı noktalardan biri de doğrudan Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı oldu. O anlar bir TV kanalının yayınından da görüldü.