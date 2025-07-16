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İsrail, Suriye'de Cumhurbaşkanlığı Sarayını Vurdu, O Anlar Canlı Yayında Görüldü

İsrail, Suriye'de Cumhurbaşkanlığı Sarayını Vurdu, O Anlar Canlı Yayında Görüldü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2025 - 15:39

Suriye'de tansiyon yeniden yükseldi. Ülkenin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi militanlarla Suriye ordusu arasında son günlerde şiddetlenen çatışmalara İsrail'in de doğrudan müdahil olduğu bildirildi. Sadece birkaç gün içinde yüzlerce Suriye askerinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, başkent Şam'da da bugün patlama sesleri duyuldu.

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Suriye'de yeniden gerilim tırmanıyor. Dürzi militanlar ile Suriye ordusu karşı karşıya geldi.

Suriye'de yeniden gerilim tırmanıyor. Dürzi militanlar ile Suriye ordusu karşı karşıya geldi.

Süveyda'da Dürzi militanlar ile son günlerde yeniden başlayan çatışmalarda İsrail de çatışmalara doğrudan müdahil oldu. İsrail'in müdahalesi sonucu çok sayıda Suriye askeri yaşamını yitirdi. İsrail'in gün boyu saldırıları da devam etti.

Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduklarını duyuran İsrail bir saldırı da cumhurbaşkanlığı sarayına gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduklarını duyuran İsrail bir saldırı da cumhurbaşkanlığı sarayına gerçekleştirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, başkent Şam'da güçlü bir patlama sesinin duyulduğunu bildirerek, 'Patlamanın kaynağına ilişkin incelemeler sürüyor' açıklamasında bulundu. Gelişmelerin ardından İsrail ordusu da resmi bir açıklama yayımlayarak, “İsrail Savunma Kuvvetleri, siyasi otoritelerden gelen talimatlar doğrultusunda operasyonlar gerçekleştiriyor ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı kalmayı sürdürüyor” ifadelerine yer verdi.

İsrail’in saldırısıyla ilgili tepkiler sürerken, ülkeye yönelik bir hava operasyonu daha gerçekleştirildi. Son gelişmede İsrail’in hedef aldığı noktalardan biri de doğrudan Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı oldu. O anlar bir TV kanalının yayınından da görüldü.

O anlar canlı yayında bu görüntülerle izleyenlere ulaştı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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