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10 Yaşındaki Dahi Sidar Cem Kılagöz’ün Büyük Başarısı: Matematikte Dünya Birincisi Oldu

10 Yaşındaki Dahi Sidar Cem Kılagöz’ün Büyük Başarısı: Matematikte Dünya Birincisi Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2025 - 15:38

Sadece 10 yaşında olmasına rağmen matematikte uluslararası birçok ödüle sahip olan Sidar Cem Kılagöz, Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda matematik kategorisinde dünya birincisi olarak Türkiye’yi gururlandırdı.

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Türkiye’de dahi denecek zekaya sahip insanlardan biri olan Sidar Cem Kılagöz’ün büyük başarısı gündem oldu.

Türkiye’de dahi denecek zekaya sahip insanlardan biri olan Sidar Cem Kılagöz’ün büyük başarısı gündem oldu.

Küresel düzeyde düzenlenen ve bilim, teknoloji, mühendislik ile matematik alanlarında üstün yetenekleri ödüllendiren Uluslararası STEM Olimpiyatları’nda matematik kategorisinde altın madalya kazanan Sidar Cem Türkiye’yi zirveye taşıdı.

İlk başarısı değil.

İlk başarısı değil.

Sidar Cem daha önce de Asya Matematik Olimpiyatları’nda bronz, Amerikan Matematik Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmıştı.

Sidar Cem Kılagöz hedefi olarak ise Türkiye’yi dünya sahnesinde daha da ileri taşımayı gösteriyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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