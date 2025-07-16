10 Yaşındaki Dahi Sidar Cem Kılagöz’ün Büyük Başarısı: Matematikte Dünya Birincisi Oldu
Sadece 10 yaşında olmasına rağmen matematikte uluslararası birçok ödüle sahip olan Sidar Cem Kılagöz, Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda matematik kategorisinde dünya birincisi olarak Türkiye’yi gururlandırdı.
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Türkiye’de dahi denecek zekaya sahip insanlardan biri olan Sidar Cem Kılagöz’ün büyük başarısı gündem oldu.
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İlk başarısı değil.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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