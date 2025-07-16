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Al Hilal Taraftarının Mesajlarını Paylaştı: Osimhen’in Gazeteci Arkadaşı Buchi Laba’ya Irkçılık

Al Hilal Taraftarının Mesajlarını Paylaştı: Osimhen’in Gazeteci Arkadaşı Buchi Laba’ya Irkçılık

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2025 - 15:16

Galatasaray’ın transferi için Napoli ile pazarlık yaptığı Victor Osimhen’in bir diğer ciddi talibi ise Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımı olmuştu. İtalyan ekibinin Al Hilal’ın Osimhen için ödediği bonservis bedelini kabul ettiği ancak Osimhen’in Suudi Arabistan’a gitmek istemediği için transferin gerçekleşmediği iddia ediliyordu. 

Osimhen’in yakın arkadaşı olan ve yaptığı haberlerle sık sık basında yer alan Buchi Laba, Al Hilal taraftarlarının kendine yönelik ırkçı mesajlarını paylaştı.

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Nijeryalı süper golcü Osimhen’in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu.

Nijeryalı süper golcü Osimhen’in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu.

Osimhen’in Galatasaray’da oynamak istediği bu yüzden Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’i reddettiği biliniyor. Ancak Galatasaray ile Napoli arasındaki bonservis görüşmelerinden henüz sonuç çıkmış değil. 

Osimhen’in Suudi Arabistan’da forma giymek istememesi sebebiyle transferinin yattığı Al Hilal’in taraftarları ise ırkçı mesajlarına devam ediyor.

Buchi Laba sosyal medya üzerinden Al Hilal taraftalarından aldığı ırkçı mesajları paylaştı.

Buchi Laba sosyal medya üzerinden Al Hilal taraftalarından aldığı ırkçı mesajları paylaştı.
twitter.com

Al Hilal taraftarları, Osimhen’in yakın arkadaşı olduğu bilinen Buchi Laba’ya “Sesini kes maymun” mesajları atmış. Ayrıca Laba’nın kilosu ile dalga geçilmiş.

Buchi Laba böyle ırkçı bir çok mesaj aldığını da paylaştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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