Al Hilal Taraftarının Mesajlarını Paylaştı: Osimhen’in Gazeteci Arkadaşı Buchi Laba’ya Irkçılık

Galatasaray’ın transferi için Napoli ile pazarlık yaptığı Victor Osimhen’in bir diğer ciddi talibi ise Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımı olmuştu. İtalyan ekibinin Al Hilal’ın Osimhen için ödediği bonservis bedelini kabul ettiği ancak Osimhen’in Suudi Arabistan’a gitmek istemediği için transferin gerçekleşmediği iddia ediliyordu.

Osimhen’in yakın arkadaşı olan ve yaptığı haberlerle sık sık basında yer alan Buchi Laba, Al Hilal taraftarlarının kendine yönelik ırkçı mesajlarını paylaştı.