Al Hilal Taraftarının Mesajlarını Paylaştı: Osimhen’in Gazeteci Arkadaşı Buchi Laba’ya Irkçılık
Galatasaray’ın transferi için Napoli ile pazarlık yaptığı Victor Osimhen’in bir diğer ciddi talibi ise Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımı olmuştu. İtalyan ekibinin Al Hilal’ın Osimhen için ödediği bonservis bedelini kabul ettiği ancak Osimhen’in Suudi Arabistan’a gitmek istemediği için transferin gerçekleşmediği iddia ediliyordu.
Osimhen’in yakın arkadaşı olan ve yaptığı haberlerle sık sık basında yer alan Buchi Laba, Al Hilal taraftarlarının kendine yönelik ırkçı mesajlarını paylaştı.
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Nijeryalı süper golcü Osimhen’in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu.
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Buchi Laba sosyal medya üzerinden Al Hilal taraftalarından aldığı ırkçı mesajları paylaştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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