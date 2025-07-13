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Al Hilal Taraftarlarının Osimhen Hazımsızlığı: Yağız Sabuncuoğlu ve Buchi Laba Tepki Gösterdi

Al Hilal Taraftarlarının Osimhen Hazımsızlığı: Yağız Sabuncuoğlu ve Buchi Laba Tepki Gösterdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.07.2025 - 12:22

Galatasaray’ın bonservisini almak için büyük çaba gösterdiği Osimhen’in bir diğer ciddi talibi ise Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımı olmuştu. İddiaya göre Osimhen, servet değerindeki maaş farkına rağmen Al Hilal takımını reddederek Galatasaray’da oynamaya karar vermişti.

Osimhen’in bu kararı sonrasında Al Hilal taraftarlarının Yağız Sabuncuoğlu ve Osimhen’in gazeteci arkadaşı Buchi Laba paylaşımlarına tepki geldi.

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Nijeryalı süper golcü Victor Osimhen, geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’da şampiyonluğun baş mimarlarından biri olmuştu.

Nijeryalı süper golcü Victor Osimhen, geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’da şampiyonluğun baş mimarlarından biri olmuştu.

Osimhen, Suudi Arabistan ekibinin servet değerindeki maaşını reddederek Galatasaray ile anlaşmıştı. Sarı-kırmızı ekip, Napoli ile Osimhen’in bonservisini almak için pazarlıklarını sürdürüyor.

Son gelen haberlere göre Galatasaray, Osimhen için 45 milyon euro peşin ve iki taksitte ödenecek 30 milyon euro ödemeyi kabul etti. Napoli ise Galatasaray’ın teklifini değerlendiriyor.

Napoli’nin, Al Hilal’in teklifini kabul etmesine rağmen Osimhen’in Suudi Arabistan’da forma giymek istememesi sebebiyle Al Hilal ile Napoli arasındaki görüşmeler ise sonlandı.

Al Hilal taraftarlarının paylaşımları gazetecileri çıldırttı.

Al Hilal taraftarlarının paylaşımları gazetecileri çıldırttı.

Osimhen transferinde hayal kırıklığı yaşayan Al Hilal taraftarları ise Twitter’da gazetesi Yağız Sabuncuoğlu ile Osimhen’in arkadaşı Buchi Laba’yı hedef aldı.

Hem Sabuncuoğlu hem de Laba yapılan “ırkçı” paylaşımlara tepki gösterdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımı 👇

Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımı 👇

Al Hilal taraftarı bir kullanıcı, Yağız Sabuncuoğlu'nun 'Al Hilal bir kez daha Osimhen ile görüşmek istedi ancak Osimhen görüşmeyi kabul etmedi' haberine 'Bu dolandırıcıya niye kimse cevap vermiyor!' diyerek Al Hilal yöneticilerini etiketledi.

Osimhen'in arkadaşı gazeteci Buchi Laba'nın paylaşımı 👇

Osimhen'in arkadaşı gazeteci Buchi Laba'nın paylaşımı 👇
twitter.com

'Siz Al Hilal taraftarları aylardı bana ırkçılık yapıyorsunuz. Tam olarak ne için? Üzücü, çok üzücü.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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