Al Hilal Taraftarlarının Osimhen Hazımsızlığı: Yağız Sabuncuoğlu ve Buchi Laba Tepki Gösterdi

Osimhen, Suudi Arabistan ekibinin servet değerindeki maaşını reddederek Galatasaray ile anlaşmıştı. Sarı-kırmızı ekip, Napoli ile Osimhen’in bonservisini almak için pazarlıklarını sürdürüyor.

Son gelen haberlere göre Galatasaray, Osimhen için 45 milyon euro peşin ve iki taksitte ödenecek 30 milyon euro ödemeyi kabul etti. Napoli ise Galatasaray’ın teklifini değerlendiriyor.

Napoli’nin, Al Hilal’in teklifini kabul etmesine rağmen Osimhen’in Suudi Arabistan’da forma giymek istememesi sebebiyle Al Hilal ile Napoli arasındaki görüşmeler ise sonlandı.