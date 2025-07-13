Al Hilal Taraftarlarının Osimhen Hazımsızlığı: Yağız Sabuncuoğlu ve Buchi Laba Tepki Gösterdi
Galatasaray’ın bonservisini almak için büyük çaba gösterdiği Osimhen’in bir diğer ciddi talibi ise Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımı olmuştu. İddiaya göre Osimhen, servet değerindeki maaş farkına rağmen Al Hilal takımını reddederek Galatasaray’da oynamaya karar vermişti.
Osimhen’in bu kararı sonrasında Al Hilal taraftarlarının Yağız Sabuncuoğlu ve Osimhen’in gazeteci arkadaşı Buchi Laba paylaşımlarına tepki geldi.
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Nijeryalı süper golcü Victor Osimhen, geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’da şampiyonluğun baş mimarlarından biri olmuştu.
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Al Hilal taraftarlarının paylaşımları gazetecileri çıldırttı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımı 👇
Osimhen'in arkadaşı gazeteci Buchi Laba'nın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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