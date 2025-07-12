Filenin Sultanları, İtalya'ya 3-2 Kaybederek Üst Üste İkinci Yenilgisini Aldı

Voleybol Milletler Ligi'nde Çin ve Türkiye etabından sonra millilerimiz Hollanda etabında yoluna devam ediyor. Hollanda'yı 3-0 yenerek başladığımız etapta önce Çekya'ya 3-1 kaybettik bugün de güçlü İtalya'ya karşı 3-2 kaybettik.