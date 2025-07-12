Filenin Sultanları, İtalya'ya 3-2 Kaybederek Üst Üste İkinci Yenilgisini Aldı
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Hollanda etabında üçüncü maçımızı İtalya'ya karşı oynadık.
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Beşinci sette maça bir türlü ortak olamayan millilerimiz İtalyanlara boyun eğerek sahadan mağlup ayrıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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