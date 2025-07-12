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Filenin Sultanları, İtalya'ya 3-2 Kaybederek Üst Üste İkinci Yenilgisini Aldı

Filenin Sultanları, İtalya'ya 3-2 Kaybederek Üst Üste İkinci Yenilgisini Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2025 - 22:21

Voleybol Milletler Ligi'nde Çin ve Türkiye etabından sonra millilerimiz Hollanda etabında yoluna devam ediyor. Hollanda'yı 3-0 yenerek başladığımız etapta önce Çekya'ya 3-1 kaybettik bugün de güçlü İtalya'ya karşı 3-2 kaybettik.

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Hollanda etabında üçüncü maçımızı İtalya'ya karşı oynadık.

Hollanda etabında üçüncü maçımızı İtalya'ya karşı oynadık.

İlk iki sette eşitlik bozulmadı. İtalya ilk seti 25-19 kazandı biz ise 25-21 ile cevap verdik. 

Üçüncü seti de İtalya'ya karşı 25-21 kazanınca 2-1 öne geçtik. Ancak dördüncü sette İtalya geri döndü. 

İtalyanlar dördüncü seti 25-20 kazandı.

Beşinci sette maça bir türlü ortak olamayan millilerimiz İtalyanlara boyun eğerek sahadan mağlup ayrıldı.

Beşinci sette maça bir türlü ortak olamayan millilerimiz İtalyanlara boyun eğerek sahadan mağlup ayrıldı.

İtalya son sete iyi başladı ve üst üste alınan sayılarla önce 2 ardından 3 farklı skoru korumayı başardı. Millilerimizin bir türlü oyuna ortak olamadığı sette İtalya 15-11 üstün geldi ve maçı 3-2 galip tamamladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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