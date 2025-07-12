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Beşiktaş'ın Yeni Transferi Orkun Kökçü Formayı Giydi, Mesajını Verdi

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Orkun Kökçü Formayı Giydi, Mesajını Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2025 - 17:26

Beşiktaş'ta bir hayal gerçek oldu ve Orkun Kökçü transferi gerçekleşti. Serdal Adalı'nın bizzat yürüttüğü transfer sürecinde Benfica ile el sıkışan siyah beyazlılar milli yıldızı İstanbul'a getiriyor. 

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla pozunu verirken, ilk mesajını da uçakta Beşiktaşlılarla paylaştı.

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Bruno Lage ile tartışması ile gündeme gelen Orkun Kökçü çok kısa sürede Benfica'dan koparak Beşiktaş'la anlaştı.

Bruno Lage ile tartışması ile gündeme gelen Orkun Kökçü çok kısa sürede Benfica'dan koparak Beşiktaş'la anlaştı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oyundan alındığı esnada teknik direktöre Lage ile yaşadığı tartışma karşılıklı açıklamalarla dindirilmiş gibi gözükse de Orkun'un gemileri çoktan yaktığı iddia ediliyordu. 

Serdal Adalı'nın devreye girmesiyle iki tarafın da hayali zorlu pazarlıklar sonucunda gerçeğe dönüştü. Beşiktaşlı Orkun Kökçü, Benfica ile yapılan anlaşmanın ardından Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor.

Uçakla İstanbul'a gelen Orkun Kökçü, ilk pozunu da havada verdi. Bir de video ile taraftara mesaj gönderen Orkun, havalimanına gidecek taraftarları heyecanlandırdı.

Uçakla İstanbul'a gelen Orkun Kökçü, ilk pozunu da havada verdi. Bir de video ile taraftara mesaj gönderen Orkun, havalimanına gidecek taraftarları heyecanlandırdı.

Beşiktaş formasını çocukken tribünlerde giyen Orkun, bu kez Beşiktaş'ın yeni transferi olarak formayı giydi ve poz verdi. 

Forması üstündeyken Beşiktaş taraftarı için de bir video çeken Orkun, 'Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı' dedi.

İşte o sosyal medyayı sallayan video:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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