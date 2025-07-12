Beşiktaş'ın Yeni Transferi Orkun Kökçü Formayı Giydi, Mesajını Verdi
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Bruno Lage ile tartışması ile gündeme gelen Orkun Kökçü çok kısa sürede Benfica'dan koparak Beşiktaş'la anlaştı.
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Uçakla İstanbul'a gelen Orkun Kökçü, ilk pozunu da havada verdi. Bir de video ile taraftara mesaj gönderen Orkun, havalimanına gidecek taraftarları heyecanlandırdı.
İşte o sosyal medyayı sallayan video:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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