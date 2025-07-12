Beşiktaş'ın Yeni Transferi Orkun Kökçü Formayı Giydi, Mesajını Verdi

Beşiktaş formasını çocukken tribünlerde giyen Orkun, bu kez Beşiktaş'ın yeni transferi olarak formayı giydi ve poz verdi.

Forması üstündeyken Beşiktaş taraftarı için de bir video çeken Orkun, 'Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı' dedi.