Filenin Sultanları Hollanda Etabının İkinci Maçında Çekya'ya 3-1 Kaybetti
Filenin Sultanları, Hollanda etabındaki ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. İlk iki seti kaybederek büyük bir şok yaşayan milliler üçüncü sette tarihi bir başarı elde etse de maçı çevirmeye gücü yetmedi.
Çekya sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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Hollanda etabına 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başladık. İkinci maçta ise rakip Çekya'ydı.
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3. sette rekor geldi ama geri dönüşe yetmedi bu fark. 4.sette Çekya durumu toparladı ve millilerimiz mağlup etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Sultanlar fıs fıs
Sağlık olsun. Mücadeleniz yeter 🫶
Yarın İtalya maçı var, umarım onu kazanırız.