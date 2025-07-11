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Filenin Sultanları Hollanda Etabının İkinci Maçında Çekya'ya 3-1 Kaybetti

Filenin Sultanları Hollanda Etabının İkinci Maçında Çekya'ya 3-1 Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2025 - 23:25

Filenin Sultanları, Hollanda etabındaki ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. İlk iki seti kaybederek büyük bir şok yaşayan milliler üçüncü sette tarihi bir başarı elde etse de maçı çevirmeye gücü yetmedi. 

Çekya sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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Hollanda etabına 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başladık. İkinci maçta ise rakip Çekya'ydı.

Hollanda etabına 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başladık. İkinci maçta ise rakip Çekya'ydı.

Çin ve Türkiye etaplarından sonra Hollanda etabına çıkan milliler ilk maçta ev sahibi Hollanda'yı 3-0'la geçti. 

İkinci maçta ise rakip Çekya oldu. 

İlk seti 25-22 kaybeden milliler ikinci seti de 25-11 kaybetti.

3. sette rekor geldi ama geri dönüşe yetmedi bu fark. 4.sette Çekya durumu toparladı ve millilerimiz mağlup etti.

3. sette rekor geldi ama geri dönüşe yetmedi bu fark. 4.sette Çekya durumu toparladı ve millilerimiz mağlup etti.

Üçüncü seti 25-4 kazanan millilerimiz Voleybol Milletler Ligi'nde bir seti en farklı skorla kazanan takım olmayı başardı.

4.sete bu moralle çıkan milliler üçüncü sette oyunu başa baş götürse de 18-15 ile açılan farkı toparlayamadılar. 

Çekya maçı 25-20 kazandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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M.J

Sultanlar fıs fıs

Lusitano

Sağlık olsun. Mücadeleniz yeter 🫶

Kübra Aydın

Yarın İtalya maçı var, umarım onu kazanırız.