Filenin Sultanları Hollanda Etabının İkinci Maçında Çekya'ya 3-1 Kaybetti

Filenin Sultanları, Hollanda etabındaki ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. İlk iki seti kaybederek büyük bir şok yaşayan milliler üçüncü sette tarihi bir başarı elde etse de maçı çevirmeye gücü yetmedi.

Çekya sahadan 3-1 galip ayrıldı.