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Özgür Özel, Antalya Mitinginde Pikachu'nun Gözlerinin İçine Bakarak İktidara Seslendi

Özgür Özel, Antalya Mitinginde Pikachu'nun Gözlerinin İçine Bakarak İktidara Seslendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2025 - 22:52

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin adresi bugün Antalya oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanması nedeniyle miting bu hafta Antalya’da gerçekleştirildi.

Protesto gösterilerinin sembollerinden olan Pikachu'nun da katıldığı mitingde ilginç anlar yaşandı. Pikachu'yu fark eden Özgür Özel, Pikachu'yu sahne yakınına çağırdı ve ona bakarak iktidara seslendi.

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Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında bu gece Antalya'da halkla bir araya geldi.

Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında bu gece Antalya'da halkla bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanması ve belediyeye yapılan operasyonları gündeme getiren Özel, yaptığı konuşmada iktidara da mesaj verdi.

Miting alanında Pikachu'yu gören Özgür Özel dayanamadı ve Pikachu'ya seslenerek iktidara yanıt verdi.

Miting alanında Pikachu'yu gören Özgür Özel dayanamadı ve Pikachu'ya seslenerek iktidara yanıt verdi.

Özgür Özel, miting alanında Pikachu'yu görünce kendisini tutamadı ve mitingde güldüren anlar yaşanmasına sebep oldu. 

'Aha Pikachu gelmiş' diyen Özgür Özel, 'Gel Pikachu gel. Mahmut Tanal ne diyor buna Picasso' diyerek miting alanındakileri güldüren Özel, Pikachu'nun gözlerine bakarak şunları söyledi: 

'Bundan 114 gün önce Tayyip Erdoğan, 'bir aya kalmaz foyaları çıkacak, kanıtlar çıkacak, birbirlerinin yüzüne ailelerinin gözüne bakamayacak' dedi. Şimdi Pikachu'nun gözlerinin içine bakarak söylüyorum, Pikachu arkadaşlarımızın içinde utanacak işi olan biri çıkmadı. Milletin gözüne bakıyorum,Antalya'nın yüzüne bakıyorum. Ekrem Başkanım'la bütün başkanlarımla gurur duyuyorum' dedi.

O ilginç anlar kameralara da yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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