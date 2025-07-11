Özgür Özel, Antalya Mitinginde Pikachu'nun Gözlerinin İçine Bakarak İktidara Seslendi
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin adresi bugün Antalya oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanması nedeniyle miting bu hafta Antalya’da gerçekleştirildi.
Protesto gösterilerinin sembollerinden olan Pikachu'nun da katıldığı mitingde ilginç anlar yaşandı. Pikachu'yu fark eden Özgür Özel, Pikachu'yu sahne yakınına çağırdı ve ona bakarak iktidara seslendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında bu gece Antalya'da halkla bir araya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Miting alanında Pikachu'yu gören Özgür Özel dayanamadı ve Pikachu'ya seslenerek iktidara yanıt verdi.
O ilginç anlar kameralara da yansıdı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın