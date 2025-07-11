Özgür Özel, Antalya Mitinginde Pikachu'nun Gözlerinin İçine Bakarak İktidara Seslendi

Özgür Özel, miting alanında Pikachu'yu görünce kendisini tutamadı ve mitingde güldüren anlar yaşanmasına sebep oldu.

'Aha Pikachu gelmiş' diyen Özgür Özel, 'Gel Pikachu gel. Mahmut Tanal ne diyor buna Picasso' diyerek miting alanındakileri güldüren Özel, Pikachu'nun gözlerine bakarak şunları söyledi:

'Bundan 114 gün önce Tayyip Erdoğan, 'bir aya kalmaz foyaları çıkacak, kanıtlar çıkacak, birbirlerinin yüzüne ailelerinin gözüne bakamayacak' dedi. Şimdi Pikachu'nun gözlerinin içine bakarak söylüyorum, Pikachu arkadaşlarımızın içinde utanacak işi olan biri çıkmadı. Milletin gözüne bakıyorum,Antalya'nın yüzüne bakıyorum. Ekrem Başkanım'la bütün başkanlarımla gurur duyuyorum' dedi.