Uğur Dündar Hakkındaki Babalık İddiasına Yargıtay'dan Kesin Ret

'BİR İFTİRA BÖYLE ÇÖKTÜ!

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ YEREL MAHKEMENİN VERDİĞİ RED KARARINI ONAYAN İSTİNAF MAHKEMESİNİN KARARINA UYDU VE BÖYLECE BABALIK İDDİASININ İFTİRADAN İBARET OLDUĞU KESİNLEŞTİ...(25/06/2025 tarih 2025/4545 esas

2025/6464 karar sayılı Yargıtay ilâmı)

Dilara Gülatan adlı kişi tarafından hiçbir somut delil olmaksızın şahsıma karşı açılan 'hayali babalık' davasında Adli Tıp Kurumu DNA incelemesi yapmış ve biyolojik babalık iddiasını kesin olarak reddetmişti.

Bunun üzerine Isparta 2. Aile Mahkemesi de lehimize karar vermişti.

Ancak karşı taraf, Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) başvurup karara itiraz etmişti.

İstinaf da lehimize karar vermiş ve 'iftiradan ibaret babalık' iddiasını reddetmişti.

Okurken yaşadıklarımız size kısa bir süreçmiş gibi gelebilir.

Ancak bu kararların çıkması yıllar aldı.

Örneğin Adli Tıp Raporu için mahkemece sevk edildiğim, her koridoru kamera ile görüntülenen devlet hastanesinde kan ve saç örneğim alındı. (Saçımdan çeke çeke, sökerek kopartılan bir tutamın yerinde halâ boşluk var!..Oysa günümüz teknolojisi ile bir tek saç telinden bile DNA analizi yapılabiliyor.)

Adli Tıp Raporu'nun gelmesi 7 ay sürdü.

Bu manevi işkence sürecinde ailem, çocuklarım derin izler bırakan travmalar yaşadı.

Ben yandaş medyanın ve sosyal medya trollerinin iftira ve linçlerinin hedefi oldum. Günlerce sanki azılı (!) bir suçluymuşum gibi yayınlar yapıldı.

Kesin hüküm olan Yargıtay kararıyla şimdi sıra, hayatımda hiç tanımadığım, görmediğim, elini bile tutmadığım bir kadından (bekarlık yıllarımda) çocuğum olduğu iftirasını atanlardan ve net DNA sonucuna rağmen 'hayali babalık' iddiasında ısrar edenlerden ibret-i alem için ağır tazminat davalarıyla hesap sormaya geldi.

Bin defa DNA analizi yapılsaydı, bininde de aynı sonuç çıkardı.

Zira Uğur Dündar topluma hiçbir zaman yalan söylemedi.

'S' adlı kişiyi tanımış olsam 'bekarlık yıllarımda tanıdım' derdim.

Kamuoyuna saygıyla duyurur, 'hayali iddiaya' karşı haklılığımızı kanıtlayan değerli Avukatım Murat Ergün'e ve adaleti tecelli ettiren değerli yargı mensuplarına çok teşekkür ederim...'