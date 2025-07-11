Uğur Dündar Hakkındaki Babalık İddiasına Yargıtay'dan Kesin Ret
Metin Akpınar’ın kızı olduğu uzun süre gizli kalan Duygu Nebioğlu, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Nebioğlu’nun, “Ablamın babası medya dünyasından çok tanınmış bir isim” sözleri sonrası Uğur Dündar ismi öne çıktı ve Dündar DNA testi yaptırmak zorunda kaldı. Testin negatif çıkmasının ardından ise Dündar’ın kızı olduğu iddia edilen Dilara G. gündeme geldi.
Son dönemde ablasıyla ilgili iddialarıyla konuşulan Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı henüz bilinmezken, İstanbul dışındaki bir şehirde birkaç yıl önce açılan davada Uğur Dündar’ın da taraflardan biri olduğu öğrenilmişti.
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Medya dünyasında Metin Akpınar'ın babalık davasının ardından aynı şekilde Uğur Dündar'ın da adı bu konuyla gündeme gelmişti.
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Yargıtay davayla ilgili son kararı verdi. Uğur Dündar sosyal medya hesabından "İftira böyle çöktü" paylaşımı yaptı.
Uğur Dündar, X'te Yargıtay kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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