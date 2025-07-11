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Uğur Dündar Hakkındaki Babalık İddiasına Yargıtay'dan Kesin Ret

Uğur Dündar Hakkındaki Babalık İddiasına Yargıtay'dan Kesin Ret

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2025 - 21:41

Metin Akpınar’ın kızı olduğu uzun süre gizli kalan Duygu Nebioğlu, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Nebioğlu’nun, “Ablamın babası medya dünyasından çok tanınmış bir isim” sözleri sonrası Uğur Dündar ismi öne çıktı ve Dündar DNA testi yaptırmak zorunda kaldı. Testin negatif çıkmasının ardından ise Dündar’ın kızı olduğu iddia edilen Dilara G. gündeme geldi.

Son dönemde ablasıyla ilgili iddialarıyla konuşulan Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı henüz bilinmezken, İstanbul dışındaki bir şehirde birkaç yıl önce açılan davada Uğur Dündar’ın da taraflardan biri olduğu öğrenilmişti.

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Medya dünyasında Metin Akpınar'ın babalık davasının ardından aynı şekilde Uğur Dündar'ın da adı bu konuyla gündeme gelmişti.

Medya dünyasında Metin Akpınar'ın babalık davasının ardından aynı şekilde Uğur Dündar'ın da adı bu konuyla gündeme gelmişti.

Duygu Nebioğlu’nun ablası Dilara G. tarafından açılan dava kapsamında mahkeme Uğur Dündar'dan DNA testi talep etti. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan DNA raporunun sonuç kısmında şu ifadeler yer almıştı:

“Elde edilen sonuçlara göre baba olduğu iddia edilen İsmail Uğur Dündar adlı şahsın Dilara G. adlı şahıs için biyolojik babalığı reddedildi.”

Uğur Dündar 'konu benim için kapanmıştır' dese de konu mahkemelere taşındı. 

Yargıtay ise kesin kararı verdi ve babalık iddiasını reddetti.

Yargıtay davayla ilgili son kararı verdi. Uğur Dündar sosyal medya hesabından "İftira böyle çöktü" paylaşımı yaptı.

Yargıtay davayla ilgili son kararı verdi. Uğur Dündar sosyal medya hesabından "İftira böyle çöktü" paylaşımı yaptı.

Uğur Dündar sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'Kesin hüküm olan Yargıtay kararıyla şimdi sıra, hayatımda hiç tanımadığım, görmediğim, elini bile tutmadığım bir kadından (bekarlık yıllarımda) çocuğum olduğu iftirasını atanlardan ve net DNA sonucuna rağmen 'hayali babalık' iddiasında ısrar edenlerden ibret-i alem için ağır tazminat davalarıyla hesap sormaya geldi.' dedi. 

Dündar 'size kısa gibi gelebilir ama' dediği açıklamasında süreç için 'manevi işkence' tanımlaması yaptı.

Uğur Dündar, X'te Yargıtay kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Uğur Dündar, X'te Yargıtay kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'BİR İFTİRA BÖYLE ÇÖKTÜ!

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ YEREL MAHKEMENİN VERDİĞİ RED KARARINI ONAYAN İSTİNAF MAHKEMESİNİN KARARINA UYDU VE BÖYLECE BABALIK İDDİASININ İFTİRADAN İBARET OLDUĞU KESİNLEŞTİ...(25/06/2025 tarih 2025/4545 esas

2025/6464 karar sayılı Yargıtay ilâmı)

Dilara Gülatan adlı kişi tarafından hiçbir somut delil olmaksızın şahsıma karşı açılan 'hayali babalık' davasında Adli Tıp Kurumu DNA incelemesi yapmış ve biyolojik babalık iddiasını kesin olarak reddetmişti.

Bunun üzerine Isparta 2. Aile Mahkemesi de lehimize karar vermişti.

Ancak karşı taraf, Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) başvurup karara itiraz etmişti.

İstinaf da lehimize karar vermiş ve 'iftiradan ibaret babalık' iddiasını reddetmişti.

Okurken yaşadıklarımız size kısa bir süreçmiş gibi gelebilir.

Ancak bu kararların çıkması yıllar aldı.

Örneğin Adli Tıp Raporu için mahkemece sevk edildiğim, her koridoru kamera ile görüntülenen devlet hastanesinde kan ve saç örneğim alındı. (Saçımdan çeke çeke, sökerek kopartılan bir tutamın yerinde halâ boşluk var!..Oysa günümüz teknolojisi ile bir tek saç telinden bile DNA analizi yapılabiliyor.)

Adli Tıp Raporu'nun gelmesi 7 ay sürdü.

Bu manevi işkence sürecinde ailem, çocuklarım derin izler bırakan travmalar yaşadı.

Ben yandaş medyanın ve sosyal medya trollerinin iftira ve linçlerinin hedefi oldum. Günlerce sanki azılı (!) bir suçluymuşum gibi yayınlar yapıldı.

Kesin hüküm olan Yargıtay kararıyla şimdi sıra, hayatımda hiç tanımadığım, görmediğim, elini bile tutmadığım bir kadından (bekarlık yıllarımda) çocuğum olduğu iftirasını atanlardan ve net DNA sonucuna rağmen 'hayali babalık' iddiasında ısrar edenlerden ibret-i alem için ağır tazminat davalarıyla hesap sormaya geldi.

Bin defa DNA analizi yapılsaydı, bininde de aynı sonuç çıkardı.

Zira Uğur Dündar topluma hiçbir zaman yalan söylemedi.

'S' adlı kişiyi tanımış olsam 'bekarlık yıllarımda tanıdım' derdim.

Kamuoyuna saygıyla duyurur, 'hayali iddiaya' karşı haklılığımızı kanıtlayan değerli Avukatım Murat Ergün'e ve adaleti tecelli ettiren değerli yargı mensuplarına çok teşekkür ederim...'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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