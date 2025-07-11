DEM Parti'den Eski Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ İçin Tahliye Talebi
Kobani Davası kapsamında uzun süredir tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinin tahliyesi için önemli bir adım atıldı. Mahkeme önünde yeni gelişmeler yaşanırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı sürece yön verecek kritik bir unsur olarak öne çıktı. Bu karara atıf yapılan başvuruda eş başkanlar ve MYK üyeleri ile ilgili tahliye talebin bulunuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kobani Davası olarak adlandırılan süreçte HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş tutuklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AİHM kararına atıfta bulunularak yapılan başvuruda sadece eş başkanlar için değil aynı suçla tutuklanan MYK üyeleri için tahliye talep edildi.
DEM Parti başvurusunu sosyal medyadan da açıkladı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
çok beklersiniz. 🙄😂
onlar çıkar sen ve senin gibiler mal mal bakacak. bu sürece destek vermeyen vampirler milliyetçilik sömürüsü ile baltalamaya çalışıyorlar. kana susamış vam... Devamını Gör
apo pici gibi 25 30 yıl yat
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.