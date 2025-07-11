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DEM Parti'den Eski Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ İçin Tahliye Talebi

DEM Parti'den Eski Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ İçin Tahliye Talebi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2025 - 18:51

Kobani Davası kapsamında uzun süredir tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinin tahliyesi için önemli bir adım atıldı. Mahkeme önünde yeni gelişmeler yaşanırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı sürece yön verecek kritik bir unsur olarak öne çıktı. Bu karara atıf yapılan başvuruda eş başkanlar ve MYK üyeleri ile ilgili tahliye talebin bulunuldu.

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Kobani Davası olarak adlandırılan süreçte HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş tutuklanmıştı.

Kobani Davası olarak adlandırılan süreçte HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş tutuklanmıştı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri için DEM Parti tarafından, Kobanî Davası kapsamında uzun yıllardır devam eden tutukluluklarının sona erdirilmesi için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye talebinde bulunuldu. Parti yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu talebin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 8 Temmuz 2025 tarihli Selahattin Demirtaş v. Türkiye (No. 4) kararına dayanıldığı belirtildi.

AİHM kararına atıfta bulunularak yapılan başvuruda sadece eş başkanlar için değil aynı suçla tutuklanan MYK üyeleri için tahliye talep edildi.

AİHM kararına atıfta bulunularak yapılan başvuruda sadece eş başkanlar için değil aynı suçla tutuklanan MYK üyeleri için tahliye talep edildi.

HDP, AİHM kararını esas alarak, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınmasını ve tüm tutuklu siyasetçilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti. Parti yetkilileri, bu sürecin Türkiye’de adalet sistemine olan güvenin yeniden tesis edilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

DEM Parti başvurusunu sosyal medyadan da açıkladı:

DEM Parti başvurusunu sosyal medyadan da açıkladı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Alemdar Msc

çok beklersiniz. 🙄😂

amedddli

onlar çıkar sen ve senin gibiler mal mal bakacak. bu sürece destek vermeyen vampirler milliyetçilik sömürüsü ile baltalamaya çalışıyorlar. kana susamış vam... Devamını Gör

Alemdar Msc

apo pici gibi 25 30 yıl yat

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