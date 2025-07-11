DEM Parti'den Eski Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ İçin Tahliye Talebi

Kobani Davası kapsamında uzun süredir tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinin tahliyesi için önemli bir adım atıldı. Mahkeme önünde yeni gelişmeler yaşanırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı sürece yön verecek kritik bir unsur olarak öne çıktı. Bu karara atıf yapılan başvuruda eş başkanlar ve MYK üyeleri ile ilgili tahliye talebin bulunuldu.