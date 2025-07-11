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Louis Vuitton’da Büyük Veri Sızıntısı: 143 Bin Kişinin Bilgileri Sızdırıldı

Louis Vuitton’da Büyük Veri Sızıntısı: 143 Bin Kişinin Bilgileri Sızdırıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2025 - 20:40

Lüks moda devi Louis Vuitton, 7 Haziran 2025’te başlayan ve 2 Temmuz’da tespit edilen büyük bir veri ihlaliyle karşı karşıya kaldı. Şirket, üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısına ait yöneticinin servis hesabının ele geçirilmesi sonucu önemli müşteri verilerinin risk altına girdiğini açıkladı.

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Ünlü moda devi Louis Vuitton'un sistemine izinsiz giriş tespit edildiği ortaya çıktı. Şirkette büyük veri sızıntısı var.

Ünlü moda devi Louis Vuitton'un sistemine izinsiz giriş tespit edildiği ortaya çıktı. Şirkette büyük veri sızıntısı var.

Louis Vuitton Çantacılık Ticaret AŞ’nin Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) yaptığı bildirimde, müşteri bilgilerinin bulunduğu sisteme yetkisiz erişim sağlandığı ve bu ihlalden yaklaşık 143 bin kişinin etkilendiği duyuruldu.

KVKK, 10 Temmuz 2025 tarihli kararıyla veri ihlalinin kamuoyuna açıklanmasını kararlaştırdı ve ilgili duyuru kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.

KVKK, 10 Temmuz 2025 tarihli kararıyla veri ihlalinin kamuoyuna açıklanmasını kararlaştırdı ve ilgili duyuru kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Louis Vuitton Çantacılık Ticaret AŞ, 7 Haziran 2025’te başlayan ve 2 Temmuz’da fark edilen veri ihlaline ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) bildirimde bulundu. Yapılan incelemelerde, üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcının yöneticisine ait servis hesabının ele geçirildiği ve bu hesap üzerinden şirketin veri tabanına erişildiği belirlendi.

İhlalden etkilenen yaklaşık 143 bin kişi arasında mevcut müşteriler ve potansiyel müşterilerin bulunduğu, sızan bilgilerin kimlik ve iletişim verileriyle sınırlı olduğu kaydedildi. Teknik incelemelerin devam ettiği bildirildi.

KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Louis Vuitton Çantacılık Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

İhlalin 7 Haziran 2025 tarihinde başladığı ve 2 Temmuz 2025 tarihinde tespit edildiği,

Müşterilere ait kişisel verileri içeren veritabanına yetkisiz erişim sağlanması ile ihlalin gerçekleştiği; üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcının yöneticisi tarafından kullanılan bir servis hesabının ele geçirildiğinin belirlendiği,

İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteri/potansiyel müşteriler olduğu,

İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik ve iletişim verileri olduğu, incelemelerin devam ettiği,

İhlalden Türkiye’de yerleşik 142.995 kişinin etkilendiği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10.07.2025 tarih ve 2025/1246 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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