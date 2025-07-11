Louis Vuitton’da Büyük Veri Sızıntısı: 143 Bin Kişinin Bilgileri Sızdırıldı
Lüks moda devi Louis Vuitton, 7 Haziran 2025’te başlayan ve 2 Temmuz’da tespit edilen büyük bir veri ihlaliyle karşı karşıya kaldı. Şirket, üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısına ait yöneticinin servis hesabının ele geçirilmesi sonucu önemli müşteri verilerinin risk altına girdiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü moda devi Louis Vuitton'un sistemine izinsiz giriş tespit edildiği ortaya çıktı. Şirkette büyük veri sızıntısı var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
KVKK, 10 Temmuz 2025 tarihli kararıyla veri ihlalinin kamuoyuna açıklanmasını kararlaştırdı ve ilgili duyuru kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.
KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın