Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini KAP'a Bildirdi
Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Günlerdir Benfica ile yürütülen görüşmeler neticesinde Başkan Serdal Adalı transferi noktaladı ve Orkun Kökçü transferini bitirdi.
Beşiktaş X hesabından transferi KAP'a bildirdiğini açıkladı.
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Beşiktaş taraftarı nihayet mutlu sona ulaştı. Serdal Adalı'nın bizzat ilgilendiği transfer süreci noktalandı ve Orkun geldi.
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Portekiz basınında transferle ilgili 1+4 yıl iddiaları gündeme gelmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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