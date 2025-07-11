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Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini KAP'a Bildirdi

Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini KAP'a Bildirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2025 - 22:26

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Günlerdir Benfica ile yürütülen görüşmeler neticesinde Başkan Serdal Adalı transferi noktaladı ve Orkun Kökçü transferini bitirdi. 

Beşiktaş X hesabından transferi KAP'a bildirdiğini açıkladı.

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Beşiktaş taraftarı nihayet mutlu sona ulaştı. Serdal Adalı'nın bizzat ilgilendiği transfer süreci noktalandı ve Orkun geldi.

Beşiktaş taraftarı nihayet mutlu sona ulaştı. Serdal Adalı'nın bizzat ilgilendiği transfer süreci noktalandı ve Orkun geldi.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Orkun Kökçü’nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır.”

Portekiz basınında transferle ilgili 1+4 yıl iddiaları gündeme gelmişti.

Portekiz basınında transferle ilgili 1+4 yıl iddiaları gündeme gelmişti.

Portekiz basını Finansal Fair Play sorunları sebebiyle Beşiktaş'ın bir yıllığına Orkun'u kiralayacağı, zorunlu satın alma opsiyonu ile gelecek sene 4 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurmuştu. 

Konuya dair resmi bilgilendirme henüz gelmezken imza sonrası yapılacak açıklama bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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