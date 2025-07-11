Süper Lig’de Geri Sayım Başladı: Açılış Maçı, Tarihler ve Saatler Açıklandı

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta fikstür açıklanmıştı. TFF bugün de ilk iki haftanın maç programını duyurdu. Yapılan açıklamada sezonun Gaziantep'te açılacağı belli oldu.

Gaziantep FK ilk maçta evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe sezonu Cumartesi günü, Beşiktaş ise Pazar günü açacak.