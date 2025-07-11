Süper Lig’de Geri Sayım Başladı: Açılış Maçı, Tarihler ve Saatler Açıklandı
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta fikstür açıklanmıştı. TFF bugün de ilk iki haftanın maç programını duyurdu. Yapılan açıklamada sezonun Gaziantep'te açılacağı belli oldu.
Gaziantep FK ilk maçta evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe sezonu Cumartesi günü, Beşiktaş ise Pazar günü açacak.
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Fikstür çekiminin ardından TFF tarafından ilk iki haftalık maç programı duyuruldu. Sezon 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep'te açılıyor.
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1.Hafta progamı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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