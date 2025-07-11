Real Madrid'e Veda Eden Luka Modric'ten Arda Güler'e 10 Numaralı Duygusal Veda
Luka Modric, Real Madrid kariyerine nokta koydu. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı son maçın ardından, Hırvat yıldız efsanesi haline geldiği Madrid'e veda etti.
Modric’in vedasında dikkat çeken anlardan biri ise, Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler ile paylaştığı duygusal an oldu. Kameralara yansıyan olay 'devir teslim töreni' olarak yorumlandı.
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Real Madrid'de bir dönem sona erdi. Hırvat futbolcu Luka Modric, Madrid ekibinden ayrıldı ve AC Milan'a katılma kararı aldı.
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Arda'yla Modric'in ilişkisi ise hep farklı oldu. İki futbolcunun Modric ayrılırken vedaları da hayli dikkat çekti.
O anlar kameralara da böyle yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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