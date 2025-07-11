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Real Madrid'e Veda Eden Luka Modric'ten Arda Güler'e 10 Numaralı Duygusal Veda

Real Madrid'e Veda Eden Luka Modric'ten Arda Güler'e 10 Numaralı Duygusal Veda

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2025 - 17:54

Luka Modric, Real Madrid kariyerine nokta koydu. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı son maçın ardından, Hırvat yıldız efsanesi haline geldiği Madrid'e veda etti.

Modric’in vedasında dikkat çeken anlardan biri ise, Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler ile paylaştığı duygusal an oldu. Kameralara yansıyan olay 'devir teslim töreni' olarak yorumlandı.

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Real Madrid'de bir dönem sona erdi. Hırvat futbolcu Luka Modric, Madrid ekibinden ayrıldı ve AC Milan'a katılma kararı aldı.

Real Madrid'de bir dönem sona erdi. Hırvat futbolcu Luka Modric, Madrid ekibinden ayrıldı ve AC Milan'a katılma kararı aldı.

Tottenham'dan geldiği gübden bu yana takım içi liderlerden olan Luka Modric, Real Madrid'de bir dönemi kapattı. Hırvat futbolcu bu sezon sonu itibariyle İspanyol ekibinden ayrıldı ve AC Milan'la anlaştı.

Arda'yla Modric'in ilişkisi ise hep farklı oldu. İki futbolcunun Modric ayrılırken vedaları da hayli dikkat çekti.

Arda'yla Modric'in ilişkisi ise hep farklı oldu. İki futbolcunun Modric ayrılırken vedaları da hayli dikkat çekti.

Arda Güler'in Real Madrid'e gittiği ilk günden bu yana en büyük destekçilerinden olan Luka Modric, ayrılırken de bu desteğini sürdürdü. Real Madrid tesislerinden ayrılırken kameraya yansıyan ikilinin duygusal anları sosyal medyada konuşuldu. 

Görüntülerde Luka Modric, 10 numaralı formasını imzalayarak Arda'ya hediye ediyor.

O anlar kameralara da böyle yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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