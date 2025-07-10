Galatasaray Taraftarını Üzecek İddia: “Napoli, Osimhen Transferinde Görüşmeleri Durdurdu”

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın Napoli takımından kiraladığı ve oynadığı futbolla lige damgasını vuran Victor Osimhen’in bonservisi ile transfer edilmesi konusu adeta yılan hikayesine döndü.

Napoli’nin belirlediği 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini taksitler halinde ödemeyi kabul eden sarı kırmızılı takıma İtalyan kulübünden bu kez de ‘garanti’ engeli geldi.

İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre; Napoli, Galatasaray'la yaptığı transfer görüşmelerini durdurdu. İtalyan kulübü buna sebep olarak da Galatasaray’ın gerekli teminatları sunmadığı gösterildi.