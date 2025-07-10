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Galatasaray Taraftarını Üzecek İddia: “Napoli, Osimhen Transferinde Görüşmeleri Durdurdu”

Galatasaray Taraftarını Üzecek İddia: “Napoli, Osimhen Transferinde Görüşmeleri Durdurdu”

transfer galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.07.2025 - 19:29

Victor Osimhen transferi artık yılan hikayesine döndü! Geçtiğimiz saatlerde Al Hilal’in Osimhen transferinden vazgeçtiği iddiasıyla umutlanan sarı kırmızılı taraftarları üzecek iddia İtalyan gazeteci Di Marzio’dan geldi. İddiaya göre; Galatasaray’dan istediği ödeme taahhütünü alamayan İtalyan ekibi Napoli, sarı kırmızılı takım ile Osimhen transferi görüşmelerini durdurma kararı aldı. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise yıldız futbolcu Napoli kulübüne rest çekerek 'Galatasaray'ın teklifini kabul edin' dedi. 

İşte detaylar...

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Galatasaray’ın uzun süredir transferi için uğraştığı Victor Osimhen konusunda İtalya’dan sürpriz bir iddia geldi.

Galatasaray’ın uzun süredir transferi için uğraştığı Victor Osimhen konusunda İtalya’dan sürpriz bir iddia geldi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın Napoli takımından kiraladığı ve oynadığı futbolla lige damgasını vuran Victor Osimhen’in bonservisi ile transfer edilmesi konusu adeta yılan hikayesine döndü. 

Napoli’nin belirlediği 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini taksitler halinde ödemeyi kabul eden sarı kırmızılı takıma İtalyan kulübünden bu kez de ‘garanti’ engeli geldi. 

İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre;  Napoli, Galatasaray'la yaptığı transfer görüşmelerini durdurdu. İtalyan kulübü buna sebep olarak da Galatasaray’ın gerekli teminatları sunmadığı gösterildi.

Yağız Sabuncuoğlu: Osimhen Napoli’ye rest çekti!

Yağız Sabuncuoğlu: Osimhen Napoli’ye rest çekti!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da Osimhen’in Galatasaray’ın yaptığı teklifi kabul etmesi için Napoli kulübüne baskı yaptığını ve kulübe rest çekerek ‘kampa katılmak istemiyorum” dediğini belirtti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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