Osimhen Transferinde Sürpriz Gelişme: “Al Hilal Osimhen’den Vazgeçti” İddiası

Galatasaray’ın sezona damga vuran yıldızı Victor Osimhen yeniden sarı kırmızılı formayı giymek için gün sayıyor. Galatasaray, İtalyan kulübü Napoli ile 75 milyon euro bonservis konusunda görüşmelerini sürdürürken dün gece Osimhen’in Galatasaray forması ile paylaşım yapması taraftarları heyecanlandırmıştı.

Sarı kırmızılı taraftarlara heyecan veren bir haber de Foot Mercato’dan geldi. Gazetede yer alan haber göre; sarı kırmızılı takımın, Osimhen transferindeki en güçlü rakibi olan Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal bu transferden vazgeçti.

Osimhen’in 75 milyon euro olan serbest kalma maddesini vermeye hazır olan Galatasaray’ın kısa süre içerisinde bu transferi tamamlaması bekleniyor.