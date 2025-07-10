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Osimhen Transferinde Sürpriz Gelişme: “Al Hilal Osimhen’den Vazgeçti” İddiası

Osimhen Transferinde Sürpriz Gelişme: “Al Hilal Osimhen’den Vazgeçti” İddiası

galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.07.2025 - 18:23 Son Güncelleme: 10.07.2025 - 18:50

Galatasaray taraftarı Victor Osimhen’den gelecek müjdeli haberleri beklerken sarı kırmızılı takımın Osimhen transferindeki en güçlü rakibi Al Hilal cephesinden sürpriz bir adım geldi. Foot Mercato’da yer alan iddiaya göre; Arabistan ekibi Victor Osimhen transferinden vazgeçti.

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Victor Osimhen’in hangi takıma transfer olacağı merakla beklenirken Galatasaray’ın en kuvvetli rakibi olan Al Hilal’den sürpriz bir karar geldi.

Victor Osimhen’in hangi takıma transfer olacağı merakla beklenirken Galatasaray’ın en kuvvetli rakibi olan Al Hilal’den sürpriz bir karar geldi.

Galatasaray’ın sezona damga vuran yıldızı Victor Osimhen yeniden sarı kırmızılı formayı giymek için gün sayıyor. Galatasaray, İtalyan kulübü Napoli ile 75 milyon euro bonservis konusunda görüşmelerini sürdürürken dün gece Osimhen’in Galatasaray forması ile paylaşım yapması taraftarları heyecanlandırmıştı. 

Sarı kırmızılı taraftarlara heyecan veren bir haber de Foot Mercato’dan geldi. Gazetede yer alan haber göre; sarı kırmızılı takımın, Osimhen transferindeki en güçlü rakibi olan Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal bu transferden vazgeçti. 

Osimhen’in 75 milyon euro olan serbest kalma maddesini vermeye hazır olan Galatasaray’ın kısa süre içerisinde bu transferi tamamlaması bekleniyor.

Okan Burak’tan da Osimhen hakkında açıklama geldi.

Okan Burak’tan da Osimhen hakkında açıklama geldi.

Galatasaray yeni sezonun hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Okan Buruk, akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Osimhen hakkında da açıklama yapan Okan Buruk “Abdullah Kavukcu, Osimhen için İtalya'da. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Osimhen'in de bizimle devam etmek istemesi çok önemli. İnşallah bu transfer en kısa zamanda biter” dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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