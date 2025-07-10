Osimhen Transferinde Sürpriz Gelişme: “Al Hilal Osimhen’den Vazgeçti” İddiası
Galatasaray taraftarı Victor Osimhen’den gelecek müjdeli haberleri beklerken sarı kırmızılı takımın Osimhen transferindeki en güçlü rakibi Al Hilal cephesinden sürpriz bir adım geldi. Foot Mercato’da yer alan iddiaya göre; Arabistan ekibi Victor Osimhen transferinden vazgeçti.
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Victor Osimhen’in hangi takıma transfer olacağı merakla beklenirken Galatasaray’ın en kuvvetli rakibi olan Al Hilal’den sürpriz bir karar geldi.
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Okan Burak’tan da Osimhen hakkında açıklama geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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