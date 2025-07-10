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Gazeteci Onur Tuğrul Osimhen'in Galatasaray Transferindeki Arkadaş Detayını Anlattı

Gazeteci Onur Tuğrul Osimhen'in Galatasaray Transferindeki Arkadaş Detayını Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2025 - 14:42

Galatasaray’ın uzun süredir gündeminde olan dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen’in sarı-kırmızılı kulüpte kalma ihtimali güçleniyor.

Transfer dönemi boyunca adı Avrupa'nın birçok dev kulübüyle anılan Nijeryalı golcünün, son görüşmelerin ardından Galatasaray’da devam etme eğiliminde olduğu öğrenildi.

Osimhen'in Galatasaray ve İstanbul tercihinde arkadaşlarının da etkili olduğunu söyleyen gazeteci Onur Tuğrul ilginç bir iddia ortaya attı.

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Osimhen'de mutlu sona yaklaşılırken Galatasaray taraftarı da rahat bir nefes almak üzere.

Osimhen'de mutlu sona yaklaşılırken Galatasaray taraftarı da rahat bir nefes almak üzere.

Galatasaray taraftarı şampiyonluk kutlamasında bile Osimhen'in gitme ihtimali nedeniyle geceyi buruk geçirmişti. O transferde nihayet olumlu adımlar atılmaya başlandı. Galatasaray ve Osimhen imzası an meselesi görünüyor.

Gazeteci Onur Tuğrul farklı bir iddia ortaya atarak Osimhen'in kalmasında arkadaşlarının da etkili olabileceğini iddia etti.

Gazeteci Onur Tuğrul farklı bir iddia ortaya atarak Osimhen'in kalmasında arkadaşlarının da etkili olabileceğini iddia etti.

Onur Tuğrul, Berk Göl ile katıldığı yayında Osimhen'in arkadaşlarının kalma isteğini şu sözlerle aktardı:

'Osimhen konusunda araştırma yaptım. Osimhen’in kankaları İstanbul’u aşırı sevmişler. Demişler ki “Victor, Allah’ın adını veriyoruz lütfen İstanbul’da kalalım. Hiç gitmeyelim başka yere. Arabistan, Manchester gitmeyelim demişler. Suadiye'de yemek yiyorlar, Maslak'ta mekanları var haftanın iki üç günü oradalar. Tam sistemi kurmuş durumdalar”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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