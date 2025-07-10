Gazeteci Onur Tuğrul Osimhen'in Galatasaray Transferindeki Arkadaş Detayını Anlattı
Galatasaray’ın uzun süredir gündeminde olan dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen’in sarı-kırmızılı kulüpte kalma ihtimali güçleniyor.
Transfer dönemi boyunca adı Avrupa'nın birçok dev kulübüyle anılan Nijeryalı golcünün, son görüşmelerin ardından Galatasaray’da devam etme eğiliminde olduğu öğrenildi.
Osimhen'in Galatasaray ve İstanbul tercihinde arkadaşlarının da etkili olduğunu söyleyen gazeteci Onur Tuğrul ilginç bir iddia ortaya attı.
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Osimhen'de mutlu sona yaklaşılırken Galatasaray taraftarı da rahat bir nefes almak üzere.
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Gazeteci Onur Tuğrul farklı bir iddia ortaya atarak Osimhen'in kalmasında arkadaşlarının da etkili olabileceğini iddia etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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