Gazeteci Onur Tuğrul Osimhen'in Galatasaray Transferindeki Arkadaş Detayını Anlattı

Onur Tuğrul, Berk Göl ile katıldığı yayında Osimhen'in arkadaşlarının kalma isteğini şu sözlerle aktardı:

'Osimhen konusunda araştırma yaptım. Osimhen’in kankaları İstanbul’u aşırı sevmişler. Demişler ki “Victor, Allah’ın adını veriyoruz lütfen İstanbul’da kalalım. Hiç gitmeyelim başka yere. Arabistan, Manchester gitmeyelim demişler. Suadiye'de yemek yiyorlar, Maslak'ta mekanları var haftanın iki üç günü oradalar. Tam sistemi kurmuş durumdalar”