Orkun Kökçü, Beşiktaş'a Gelirse Bonservisiyle Türk Futbol Tarihine Geçecek

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon En-Nesyri’yi 19.5 milyon euro bedelle kadrosuna katarak Süper Lig tarihine en pahalı transfer olarak geçmişti. Ancak Beşiktaş'ın Orkun Kökçü hamlesi bu rekoru tarihe gömmek üzere.

Portekiz basını, siyah-beyazlıların Orkun Kökçü ile yıllık 5 milyon euro maaş karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayacağını aktardı. Bu rakamın Benfica’da kazandığının oldukça üzerinde olduğu da vurgulandı.

Orkun’un Beşiktaş’taki forma numarası da netleşti. Milli futbolcunun siyah-beyazlılarda 10 numaralı formayı giyeceği, ayrıca takım kaptanlığı görevini üstlenmesinin de büyük ihtimal olduğu belirtildi.