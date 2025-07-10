Orkun Kökçü, Beşiktaş'a Gelirse Bonservisiyle Türk Futbol Tarihine Geçecek
Beşiktaş, milli futbolcu Orkun Kökçü’yü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Hem siyah-beyazlı yönetim hem de Orkun’un cephesi bu transferin gerçekleşmesini istiyor.
Taraflar arasında yapılan görüşmelerde pürüzler tek tek giderilirken, transferin olumlu sonuçlanması halinde Orkun Kökçü, bonservisiyle Türk futbol tarihinin en dikkat çekici hamlelerinden birine imza atmış olacak.
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Orkun Kökçü'nün çocukluktan beri hayali olan Beşiktaş formasını giymek, belki de günler sonra gerçeğe dönüşecek ve İstanbul'a gelecek.
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Orkun Kökçü gelirse bir de rekora imza atacak. Orkun Kökçü bonservisiyle Türk futbol tarihinin en pahalı ismi olacak.
Portekiz basınında Orkun'un alacağı maaştan giyeceği numaraya kadar birçok detay paylaşıldı. 10 numaralı Orkun yıllık 5 milyon Euro kazanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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