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Orkun Kökçü, Beşiktaş'a Gelirse Bonservisiyle Türk Futbol Tarihine Geçecek

Orkun Kökçü, Beşiktaş'a Gelirse Bonservisiyle Türk Futbol Tarihine Geçecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2025 - 13:25

Beşiktaş, milli futbolcu Orkun Kökçü’yü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Hem siyah-beyazlı yönetim hem de Orkun’un cephesi bu transferin gerçekleşmesini istiyor.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde pürüzler tek tek giderilirken, transferin olumlu sonuçlanması halinde Orkun Kökçü, bonservisiyle Türk futbol tarihinin en dikkat çekici hamlelerinden birine imza atmış olacak.

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Orkun Kökçü'nün çocukluktan beri hayali olan Beşiktaş formasını giymek, belki de günler sonra gerçeğe dönüşecek ve İstanbul'a gelecek.

Orkun Kökçü'nün çocukluktan beri hayali olan Beşiktaş formasını giymek, belki de günler sonra gerçeğe dönüşecek ve İstanbul'a gelecek.

Beşiktaşlı olduğu herkesçe bilinen Orkun, Benfica'da teknik direktör Lage ile sorun yaşadıktan sonra ayrılmayı kafaya koydu. Tek seçeneği ise Beşiktaş olarak belirledi. Dev kulüplerden teklif gelse de Orkun, Beşiktaş hariç kimseyle masaya oturmak istemedi, Benfica'ya da bunu iletti.

Orkun Kökçü gelirse bir de rekora imza atacak. Orkun Kökçü bonservisiyle Türk futbol tarihinin en pahalı ismi olacak.

Orkun Kökçü gelirse bir de rekora imza atacak. Orkun Kökçü bonservisiyle Türk futbol tarihinin en pahalı ismi olacak.

Portekiz basınından A BOLA'nın haberine göre, Beşiktaş ve Benfica, Orkun Kökçü'nün transferi konusunda 30 milyon euro bedelle anlaşmaya vardı.

Transferin, Beşiktaş’ın Finansal Fair Play kriterlerine uyum sağlayabilmesi adına ilk etapta bir yıllık kiralık sözleşme ile gerçekleşeceği, ardından 30 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği aktarıldı.

Bu anlaşmanın resmiyete kavuşması halinde Orkun Kökçü, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeline sahip olacak.

Portekiz basınında Orkun'un alacağı maaştan giyeceği numaraya kadar birçok detay paylaşıldı. 10 numaralı Orkun yıllık 5 milyon Euro kazanacak.

Portekiz basınında Orkun'un alacağı maaştan giyeceği numaraya kadar birçok detay paylaşıldı. 10 numaralı Orkun yıllık 5 milyon Euro kazanacak.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon En-Nesyri’yi 19.5 milyon euro bedelle kadrosuna katarak Süper Lig tarihine en pahalı transfer olarak geçmişti. Ancak Beşiktaş'ın Orkun Kökçü hamlesi bu rekoru tarihe gömmek üzere.

Portekiz basını, siyah-beyazlıların Orkun Kökçü ile yıllık 5 milyon euro maaş karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayacağını aktardı. Bu rakamın Benfica’da kazandığının oldukça üzerinde olduğu da vurgulandı.

Orkun’un Beşiktaş’taki forma numarası da netleşti. Milli futbolcunun siyah-beyazlılarda 10 numaralı formayı giyeceği, ayrıca takım kaptanlığı görevini üstlenmesinin de büyük ihtimal olduğu belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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