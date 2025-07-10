Hakan Çalhanoğlu'nun Babasından "Geliyoruz" Şarkılı Yeni Story
Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu isminin sık sık anılmaya başlaması bir Instagram storysi ile başlamıştı. Hakan'ın babası 'İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin.' şeklinde yaptığı paylaşımdan sonra iki taraf da karşılıklı isteklerle transfer masasına oturmuştu.
Ancak Inter'in yüksek bonservis beklentisi bu transferi sıkıntıya sokmuştu. Bugün Hakan'ın babasından bir story daha gündemi belirledi. Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a geleceği iması olarak yorumlanan stroy sosyal medyada hayli paylaşıldı.
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Hakan Çalhanoğlu'nu transfer gündeminin baş köşesine taşıyan tüm süreç babasının bu storysi ile başladı.
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Inter'de mutsuz olan Hakan Çalhanoğlu bu süreçte "istenmeyen adam" olarak bile lanse edildi ama o ümidini henüz yitirmiş değil.
Babasının yeni paylaşımı Galatasaray taraftarını bir kez daha heyecanlandırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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