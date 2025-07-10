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Hakan Çalhanoğlu'nun Babasından "Geliyoruz" Şarkılı Yeni Story

Hakan Çalhanoğlu'nun Babasından "Geliyoruz" Şarkılı Yeni Story

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2025 - 10:40

Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu isminin sık sık anılmaya başlaması bir Instagram storysi ile başlamıştı. Hakan'ın babası 'İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin.' şeklinde yaptığı paylaşımdan sonra iki taraf da karşılıklı isteklerle transfer masasına oturmuştu. 

Ancak Inter'in yüksek bonservis beklentisi bu transferi sıkıntıya sokmuştu. Bugün Hakan'ın babasından bir story daha gündemi belirledi. Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a geleceği iması olarak yorumlanan stroy sosyal medyada hayli paylaşıldı.

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Hakan Çalhanoğlu'nu transfer gündeminin baş köşesine taşıyan tüm süreç babasının bu storysi ile başladı.

Hakan Çalhanoğlu'nu transfer gündeminin baş köşesine taşıyan tüm süreç babasının bu storysi ile başladı.

Hakan'ın günün birinde Galatasaray forması giymesi, Galatasaray'ın transfer için onun kapısını çalması sürpriz olmazdı ama süreci hızlandıran şey babasının attığı 'İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin.' storysi oldu.

Inter'de mutsuz olan Hakan Çalhanoğlu bu süreçte "istenmeyen adam" olarak bile lanse edildi ama o ümidini henüz yitirmiş değil.

Inter'de mutsuz olan Hakan Çalhanoğlu bu süreçte "istenmeyen adam" olarak bile lanse edildi ama o ümidini henüz yitirmiş değil.

Inter'den ayrılmak isteyen ve Galatasaray forması giymek isteyen Hakan'ın önündeki en büyük engel yüksek bonservis bedeli oldu. Osimhen'in bonservisi için de mücadele eden sarı kırmızılılar Hakan için yüksek rakamlara çıkamadı. 

Bu transferin çıkmaza girdiği ve kariyerine Inter'de devam edeceği de İtalyan basınında yazılmaya başlandı.

Babasının yeni paylaşımı Galatasaray taraftarını bir kez daha heyecanlandırdı.

Babasının yeni paylaşımı Galatasaray taraftarını bir kez daha heyecanlandırdı.

Babası Hüseyin Çalhanoğlu, oğlu Hakan ile bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta kullandığı şarkı ise manidar bulundu. Mustafa Yıldızdoğan'dan 'Geliyoruz' şarkısını seçen Hüseyin Çalhanoğlu, bir kez daha transfer söylentilerini artırdı. 

Şarkının sözleri de;

'Geliyoruz geliyoruz hey

Zafer bizim biliyoruz' şeklindeydi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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