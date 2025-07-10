Hakan Çalhanoğlu'nun Babasından "Geliyoruz" Şarkılı Yeni Story

Galatasaray ve Hakan Çalhanoğlu isminin sık sık anılmaya başlaması bir Instagram storysi ile başlamıştı. Hakan'ın babası 'İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin.' şeklinde yaptığı paylaşımdan sonra iki taraf da karşılıklı isteklerle transfer masasına oturmuştu.

Ancak Inter'in yüksek bonservis beklentisi bu transferi sıkıntıya sokmuştu. Bugün Hakan'ın babasından bir story daha gündemi belirledi. Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a geleceği iması olarak yorumlanan stroy sosyal medyada hayli paylaşıldı.